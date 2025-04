Писателката Джилиан Лорън бе простреляна и арестувана от полицаи в Ел Ей

Писателката Джилиан Лорън, която е и съпруга на басиста на Weezer Скот Шринър, е била простреляна и ранена от полицията в Лос Анджелис. Това съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Писателката е арестувана заради опит за убийство, след като е насочила пистолет към полицаите от двора си.

51-годишната Лорън е получила наранявания, които не са животозастрашаващи, след стрелбата в североизточния квартал на Лос Анджелис Ийгъл Рок, се казва в изявление на полицията.

Засега няма данни басистът Скот Шринър да е участвал в инцидента. Програмата на Weezer сочи, че групата трябва да свири на фестивала „Коачела“ в събота.

От полицията съобщиха, че издирват трима души, заподозрени за престъпление, свързано с блъскане и бягство. Лорън не е сред заподозрените, но докато преследвали един от тях, който, според съобщенията, бягал през задния двор, полицаите се натъкнали на Лорън в предния двор на съседното жилище, която държала пистолет.

Те й наредили няколко пъти да хвърли оръжието, но тя отказала и го насочила към тях, твърди полицията. Те не казват дали е стреляла с пистолета, но твърдят, че е била уцелена от полицейската стрелба и е избягала в дома си. Там полицаите са я задържали, след което са я откарали в болница.

От дома на Лорън е бил иззет 9-милиметров пистолет, се казва в изявлението на полицията. По-късно тя е била освободена, след като е платила гаранция от 1 млн. щатски долара.

Лорън е автор на два мемоарни бестселъра: „Някои момичета: Моят живот в харема“ (издаден на български през 2011 г. от издателство „Емас“) и „Всичко, което някога си искал“ (Everything You Ever Wanted) от 2015 г.

Лорън и Шринър се женят през 2005 г. и имат две деца.