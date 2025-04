Зеленски разпространи запис с китайски войници, биещи се срещу Украйна (Видео, снимки)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски сподели видеозапис, показващ двама китайци, за които се твърди, че са заловени, докато се бият редом до руските сили в Източна Украйна.

Видеото, публикувано в официалните канали на Зеленски, включва изображения на китайските паспорти на лицата и техния разпит от Службата за сигурност на Украйна.

Зеленски каза, че украинското разузнаване също работи за проверка на присъствието и ролята на китайски граждани в руската армия.

"Това са първите двама заловени граждани на Китай. Днес те бяха разпитани от следователи на СБУ", каза той, добавяйки, че властите изясняват всички факти, свързани с тези лица и други, за които се съобщава, че служат в руски части.

Украйна е проверила самоличността на над 150 китайски граждани, за които се твърди, че са вербувани от Русия за нейните военни действия, сподели Зеленски.

Two captured Chinese soldiers spoke out from Ukraine.



One claimed he had never even held a gun before.



Second said he passed out from Russian gas - and Ukrainians saved his life.

1/ pic.twitter.com/7sR0vlF2vf — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) April 9, 2025

Той твърди, че действителният брой може да е по-висок и описа подобно участие като умишлена стъпка на Москва за ескалиране на конфликта.

Във видеозапис на разпит, разпространен от президента Володимир Зеленски, пленникът се представя с помощта на преводач като 34-годишния Уан Гуанджун от Джънджоу, провинция Хенан.

„Моето име е Уан Гуанджун. Аз съм гражданин на Китай. От провинция Хънан съм. На 34 години съм и съм държан от Украйна като военнопленник. Бяхме група от трима и се предадохме“, обяснява той.

Другият мъж, роден през 1998 г., е пристигнал в Русия през декември 2024 г., уж като турист. Според СБУ, след това той е кандидатствал за военен договор, след като е видял онлайн реклама с обещано плащане от 2 милиона рубли (23 300 долара).

„Казвам се Джан Ренбо. Аз съм китаец. От провинция Дзянси съм. В момента съм задържан от Украйна като военнопленник. Това е първото ми изпращане на фронта. Това беше първата ми бойна мисия. Преди това никога не съм участвал в сражение или операции. И преди да ида там не бях държал оръжие. Имах АК-74“, посочи той.

Външното министерство на Китай призова за „трезвен“ поглед върху ролята на Пекин в украинската криза, пише bTV.

Ведомството отговори на въпроси след изявлението на Зеленски, че китайци са участвали във войната.

Китай призовава съответните страни да не правят „безотговорни“ забележки, каза говорителят на министерството Лин Джиан на редовен брифинг за пресата.

They are now giving evidence about how they ended up in the war in Ukraine and what tasks they performed as part of the Russian Armed Forces on the territory of our country.



These are two citizens of the People's Republic of China: one was captured by soldiers of the pic.twitter.com/v3lOwPTKiE — Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) April 9, 2025

Той добави, че китайското правителство винаги моли гражданите да избягват каквато и да е форма на участие във въоръжени конфликти.

Кремъл отхвърли днес твърденията на Зеленски, че Китай бива въвличан в конфликта в Украйна, и отбеляза, че Пекин заема "балансирана позиция", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Китай е наш стратегически партньор, наш приятел. Китай винаги е заемал много, много балансирана позиция. Затова Зеленски не е прав", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Зеленски каза в сряда, че украинското разузнаване разполага с информация за 155 китайски граждани, които се бият за руската армия срещу Украйна.