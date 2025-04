Семейство с три деца загина, след като хеликоптерът им се разби в река Хъдсън (Видео, снимки)

Шестима души, сред тях и 3 деца, загинаха след като туристически хеликоптер падна в река Хъдсън между Манхатън и Ню Джърси.

Жертвите са испанско туристическо семейство и пилотът на хеликоптера. При катастрофата няма оцелели. Противопожарната служба в Ню Йорк е получила сигнал за трагедията малко след 15 часа местно време.

BREAKING: Agustin Escobar, President and CEO of Siemens in Spain, along with his wife and their three children, were identified as the victims of the helicopter that plunged into the Hudson River in New York City on Thursday, according to the New York Post.



The New York… pic.twitter.com/cGOiJWGFAx — RedWave Press (@RedWave_Press) April 11, 2025

Свидетел разказа пред Асошиейтед Прес, че хеликоптерът модел "Бел 206" се е "разпаднал" още във въздуха, след като са се откъснали опашката и витлото му, пише БНТ.

По време на катастрофата времето е било облачно, но видимостта над реката не е била ограничена, отбелязва агенцията.

"Kадрите от инцидента са ужасяващи", написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.