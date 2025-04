Шеф на "Сименс" и семейството му са загиналите при авиокатастрофата в река Хъдсън (Видео, снимки)

Директорът на испанския филиал на германския концерн "Сименс" (Siemens) Агустин Ескобар и съпругата му Мерсе Кампруби Монтал - мениджър в компания за енергийни технологии са сред жертвите на трагедията с разбил се хеликоптер в река Хъдсън. Сред загиналите са и трите им деца, съответно на 4, 5 и 11 години.

При падането на туристическия хеликоптер между Манхатън и Ню Джърси е загинал и пилотът, предаде Асошиейтед прес, като се позова на американските власти.

Няма оцелели при катастрофата - поредният въздушен инцидент в САЩ през последните месеци. Телата на всички жертви са открити и извадени от реката, съобщи кметът на Ню Йорк Ерик Адамс, цитиран от БТА.

Агустин Ескобар и съпругата му Мерсе Кампруби Монтал заедно с децата

Семейството било пристигнало в Ню Йорк едва вчера.

Пожарната служба в града съобщи, че е получила сигнал за катастрофата в 15:17 ч. (22:17 ч. българско време).

Причината за катастрофата за момента не е установена.

Свидетел разказа пред АП, че хеликоптерът "се е разпаднал" още във въздуха, след като са се откъснали опашката и витлото му. Витлото продължаваше да се върти, докато падаше отделно от хеликоптера, добави той.

Лесли Камачо, служителка в ресторант на брега на реката, разказа, че е видяла вертолетът да се върти неконтролируемо във въздуха, преди да падне във водата.

По време на катастрофата е било облачно, но видимостта над реката не е била ограничена.

Федералната авиационна администрация идентифицира хеликоптера като модел "Бел 206".

Туристическият вертолет е излетял в 14:59 ч. и малко по-късно пилотът е загубил контрол, съобщиха властите. Четирима души са открити мъртви на място, докато други двама са откарани в болница, където по-късно са починали, уточниха те.

Националният съвет за безопасност на транспорта съобщи, че е започнал разследване на катастрофата.