Папа Франциск с пончо и черни панталони смая посетителите в „Сан Пиетро" (Видео, снимка)

Papa Francesco ha fatto una visita a sorpresa nella Basilica di San Pietro in sedia a rotelle, mentre indossava le cannule nasali per l’ossigeno. È stata la prima volta in cui è apparso senza gli abiti papali.



Continuiamo a pregare per la sua guarigione!



🎥: @cruxstationalis… pic.twitter.com/ts5WqWbKgL