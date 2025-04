"Хамас" публикува видео на израелско-американски заложник, държан в Газа

"Хамас" днес пусна видеозапис, за който се твърди, че е на израелско-американския заложник Едан Александър, който е държан в Газа, откакто е бил заловен от палестински бойци на 7 октомври 2023 г., предаде Ройтерс.

Във видеото без дата мъжът, който се представя като Едан Александър, заявява, че е държан в Газа в продължение на 551 дни. Мъжът пита защо все още е задържан и моли за освобождаването му, предаде БТА. ⚡️⭕️ Al Qassam publishes a video of one of the captives Edan Alexander :



Adressing Trump : "why did you believe the lies of Netanyahu ?"



" We really believe we're going home dead. There's nothing to say. There's no hope. "



"I am collapsing because of the disgusting world and… pic.twitter.com/pALbDP13jy — Middle East Observer (@ME_Observer_) April 12, 2025

Александър е войник, служещ в израелската армия.

Редактираният видеоклип беше публикуван в момент, когато евреите започнаха да отбелязват Пасха – продължаващ седмица празник, който отбелязва свободата.

Семейството на Александър публикува изявление, в което се казва, че празникът няма да бъде празник на свободата, докато Едан и другите 58 заложници в Газа остават в плен.

В хода на войната "Хамас" публикува няколко видеоклипа на заложници, които молят да бъдат освободени. Израелски официални лица отхвърлиха предишните видеоклипове като пропаганда, която има за цел да постави под натиск правителството. Войната продължава вече осемнадесети месец.

"Хамас" освободи 38 заложници в рамките на прекратяването на огъня, което започна на 19 януари. През март израелските военни възобновиха сухопътната и въздушна кампания в Газа, като се отказа от прекратяването на огъня, след като "Хамас" отхвърли предложенията за удължаване на примирието без прекратяване на войната. Edan Alexander is still being held hostage by Hamas terrorists. He is an American from New Jersey.



The country cannot forget about him. He has a right to life, liberty, and the pursuit of happiness. Demand his immediate release! pic.twitter.com/5ormsrPHLj — Eyal Yakoby (@EYakoby) April 11, 2025

Израелски официални лица твърдят, че кампанията ще продължи докато останалите 59 заложници бъдат освободени и Газа бъде демилитаризирана.