Наводнения удариха испанския остров Лансароте (Видео)

Домове бяха наводнени, а пътища се превърнаха в кални реки след проливни дъждове над о. Лансароте - най-източния остров от испанския архипелаг Канарски острови, който е популярна целогодишна туристическа дестинация, предаде Ройтерс.

Обявено е извънредно положение, съобщиха днес аварийните служби.

Flooding today in Lanzarote but of course nothing whatsoever to do with these 3 military tankers that just happened to be in the area slightly earlier as I'm sure many without a braincell on active duty will be quick to tell me with the usual abusive replies #weatherwarfare pic.twitter.com/xkg8jg1R2B — 🇬🇧 Grahame 🇬🇧 (@thebattler180) April 12, 2025

Ръководителят на службата за извънредни ситуации към правителството на Лансароте Енрике Еспиноса заяви, че някои къщи са били потопени във вода, предаде БТА.

"Работихме цяла нощ, като през нощта сме обслужили 300 сигнала, много от тях в Аресифе и Тегисе. Някои къщи са наводнени. Това, което е останало, е голямо количество кал", каза Еспиноса.

Властите съобщават, че няма пострадали при наводненията.