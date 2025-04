Британската актриса Джийн Марш почина на 90 години, съобщава Би Би Си.

Тя е един от създателите на сериала „Нагоре-надолу по стълбите" (Upstairs Downstairs), донесъл й награда "Еми" за ролята на твърдата, но в крайна сметка добросърдечна камериерка Роуз Бък. Сериалът описва класовата система в Англия по времето на крал Едуард Осми.

Джийн Марш участва също в холивудски филми като „Клеопатра", „Уилоу" и „Психо" на Алфред Хичкок, както и в телевизионния сериал „Доктор Кой". Jean Marsh, the Emmy award-winning actor who co-created and acted in the ’70s British drama series “Upstairs, Downstairs,” died Sunday in her London home. She was 90.https://t.co/OCZUcaHEwk pic.twitter.com/9cDFVGZndm — Variety (@Variety) April 13, 2025

В изявление филмовият режисьор Майкъл Линдзи-Хог ѝ отдаде почит, описвайки я като „мъдра и забавна... много красива и добра, и талантлива както като актриса, така и като писателка", добавяйки, че е починала „спокойно в леглото си, обгрижвана от един от своите много любящи болногледачи".

Майкъл Линдзи-Хог разкри, че с Марш са водили почти ежедневни телефонни разговори през последните 40 години. Тя била, по думите му, „инстинктивно съпричастен човек, обичан от всеки, който я е срещал".

Идеята на Марш за сериала „Нагоре-надолу по стълбите", фокусиран върху слугите на богато семейство, се заражда, докато се грижи за къща във Франция заедно с приятелката си, актрисата Айлийн Аткинс.

Двете създават сериала, разказващ историята на семейство Белами и техните слуги, заедно с Джон Хоуксърт и Джон Уитни. Телевизионната поредица постига успех не само сред зрителите в Англия, но и в САЩ.

Смята се, че „Нагоре-надолу по стълбите" частично е вдъхновил сериала „Имението Даунтън". През 2010 г. Би Би Си възражда поредицата, а Марш е единствената актриса от оригиналния актьорски състав, играейки същата роля в пет епизода.

Попитана от вестник „Дейли Телеграф" през 2010 г. защо зрителите продължават да се интересуват от драми за господари и слуги, Марш отговаря: „Все още го искаме, защото, ако се издигнеш над своята класа, знаеш, че си постигнал нещо. Харесва ни и защото миналото не е толкова тревожно, колкото новините."

През 1991 г. тя отново си партнира с Айлийн Аткинс за създаването на костюмната драма на Би Би Си „Модна къща „Елиът" (The House of Elliott).

През 2011 г. Джийн Марш получава инсулт и е принудена да ограничи актьорските си изяви. RIP Jean Marsh. A wonderful actress. pic.twitter.com/HbFjNJLDDA — Matthew Purchase (@TheCyberdevil) April 13, 2025

Родената в Лондон Марш е била омъжена в продължение на пет години за актьора Джон Пъртви, който по-късно изпълнява ролята на Доктор Кой. През 2012 г. тя е удостоена с титлата Офицер на Ордена на Британската империя за заслуги към драматичното изкуство.

Книгите на Джийн Марш „Модна къща „Елиът" и „Модна къща „Елиът" през войната" са издадени на български съответно през 1994 г. и 1995 г., пише БТА.