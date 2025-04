Петима загинаха при пожар в нелицензиран хостел в Полша (Снимки)

Петима души загинаха при пожар в нелицензиран хостел в Южна Полша, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Дванадесет човека са били спасени от горящата сграда в малкия град Пшув в Шльонско воеводство. Огънят вече е потушен.

Сигналът за пожар в хостела е бил подаден късно снощи.

"Когато пожарникарите пристигнали на мястото, намерили цялата двуетажна сграда и тавана ѝ в пламъци", заяви говорител на пожарната служба. Той предположи, че огънят се разпространил много бързо и вероятно заради това петима души не са успели да излязат навреме, пише БТА. ⚠️Niestety w wyniku tragicznego pożaru budynku w miejscowości Pszów (woj. śląskie) śmierć poniosło 5 osób.



👩🏻‍🚒Na miejsce zdarzenia udaje się Komendant Główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek. pic.twitter.com/GXLxqNyBh3 — Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) April 13, 2025

На мястото на пожара са били изпратени общо 120 пожарникари с 34 аварийни автомобила, уточни говорител на Министерството на вътрешните работи.

В хостела са били настанени строителни работници, съобщи полската телевизия "Ти Ви Ен 24". Според властите операторът на хостела не е имал лиценз за дейността му.