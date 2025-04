Известна бивша футболистка и семейството й са сред загиналите в авиокатастрофата в САЩ (Снимки)

Известната бивша футболистка от Масачузетския технологичен институт (MIT) Карена Гроф е една от загиналите в авиокатастрофата в САЩ. Сред загиналите са и нейните родители, брат ѝ и още двама души, съобщава Би Би Си, позовавайки се на изявление на представители на семейството.

Частният самолет с шестима души на борда се разби на 12 април в северната част на щата Ню Йорк. При инцидента няма оцелели.

Former MIT soccer player Karenna Groff, who was recently named the NCAA Woman of the Year, is among six people killed in a plane crash in New York.



Her boyfriend, parents, and two others were also on board, her boyfriend’s father tells the AP.https://t.co/vEnKQTxb10 pic.twitter.com/ECR7UtUmer — Rob Way (@RobWayTV) April 13, 2025

Семейството е пътувало за празненство. Видеозапис от последните секунди на полета, показва, че самолетът е непокътнат, преди да се разбие в земята с висока скорост на снижаване, заявяват от Националният съвет за транспортна безопасност на САЩ.

Близките са идентифицирали жертвите - Карена Гроф, нейните родители д-р Майкъл Гроф и д-р Джой Сайни, брат й Джаред Гроф и неговата партньорка Алексия Коютас Дуарте, както и партньорът на Карена Джеймс Санторо.

"Светът загуби много добри хора, които щяха да направят много добро за света, ако имаха възможност. Всички сме лично опустошени", коментира бащата на загиналия Джеймс Санторо пред АП.

Карена Гроф, бивша спортистка, е обявена за жена на годината от Националната студентска атлетическа асоциация (NCAA) през 2022 г. Родителите ѝ са известни лекари, а брат ѝ - юрист, пише dir.bg.

Great to see @MITAthletics Two-time All-American soccer star and the 2022 @NCAA Woman of the Year award winner Karenna Groff - a former @WestonAthletic star - throw out the ceremonial 1st pitch at Fenway tonight! @RedSox @MIT @wbz @NEWMACsports @westonhs pic.twitter.com/Rn9n6Q5eMz — Dan Roche (@RochieWBZ) April 4, 2023

По-рано от Федералната авиационна администрация съобщиха, че самолетът "Мицубиши Ем Ю-2B" с шестима души на борда се е насочвал към летището на окръг Колумбия близо до Хъдсън, но се е разбил на около 50 км от него.

Причините за катастрофата все още се изясняват.