Кейти Пери пя в космоса, а след това целуна земята при завръщането си (Видео, снимки)

Днес първият в историята комерсиален полет до Космоса с изцяло женски екипаж стана реалност.

Това е и вторият полет без мъже на борда след мисията през 1963 година на първата дама в Космоса – Валентина Терешкова.

Днешният екипаж се състоеше от шест дами: сред които поп-звездата Кейти Пери, телевизионната водеща Гейл Кинг, журналистката и годеница на милиардера Джеф Безос – Лорън Санчес.

Кейти Пери Снимка: Ройтерс

Секунди след 16:30 българско време днес ракетата „Ню Шепърд“ излетя от площадката в Западен Тексас. Стотици милиони наблюдаваха събитието в реално време.

Високият 18 метра безпилотен апарат стигна до линията на Карман – наричана още „ръба на Космоса“. Полетът продължи 11 минути, а най-високата му скорост е 3700 километра в час.

След няколко минути в микрогравитация с помощта на парашути капсулата кацна обратно в пустинята.

На излизане Кейти Пери и Лорън Санчес целунаха земята.

„Не мисля, че може да се опише. Беше наистина тихо, но в същото време живо. Като погледнах Земята, единственото, за което можех да мисля, е колко сме свързани всички“, каза Санчес.

Джеф Безос прегръща годеницата си Лорън Санчес Снимка: Ройтерс

Стана ясно, че в космоса Кейти Пери е изпяла песента на Луис Армстронг What a Wonderful World. И е занесла със себе си маргаритка и 300 гривнички, които после ще подари на деца.

"I think this experience has show me you never know how much love is inside of you, like how much love you have to give and how loved you are..." — Katy Perry talks about her experience flying to space with Blue Origin. pic.twitter.com/brNAV6ajzh — Katy Perry Today (@todaykatyp) April 14, 2025

„Толкова съм благодарна, че представлявам безстрашните жени в моето семейство – комбинация от майка ми, от сестра ми и, разбира се, и нещо от дъщеря ми“, сподели тя, цитирана от bTV.

Това е 11 полет с пасажери на суборбиталния кораб на „Блу Ориджин“. Частната компания е собственост на един от най-богатите хора в света – Джеф Безос, който отдавна се стреми към космическия туризъм.