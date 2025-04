За месец над 100 хиляди афганистанци напуснали Пакистан, още 26 са депортирани

Десетки хиляди афганистанци са напуснали Пакистан, след като в началото на този месец страната започна поредната вълна от депортации, предават ДПА и БТА.

Повече от 127 000 афганистанци са се завърнали в родината си от началото на месеца, съобщи днес Върховният комисариат на ООН за бежанците. Мнозинството от тях са напуснали страната по собствено желание, на фона на заплахата от депортиране, допълва агенцията. Около 26 000 души са били депортирани.

След изтичането на крайния срок за доброволно напускане на страната в края на март пакистанските власти започнаха да арестуват бежанци и да ги прехвърлят в центрове за депортиране. Пакистанското правителство планира да депортира 3 милиона афганистанци в дългосрочен план.

Новината за последните депортации огорчи много афганистанци.

"Пакистан беше моят дом, аз съм роден тук", каза пред ДПА Мохамед Разул – глава на семейство, на граничния пункт с Афганистан Торхам. В продължение на десетилетия милиони афганистанци са избягали в Пакистан, за да намерят защита от войната и нестабилността в родината си. След като талибаните отново поеха властта в Афганистан през лятото на 2021 г., десетки хиляди афганистанци избягаха в съседната страна от страх да не бъдат репресирани от твърдолинейните ислямистки управници на страната, припомня ДПА. On April 13, more than 13,000 illegal Afghan nationals were deported from Pakistan, bringing the total number of illegal Afghan deportations to 948,870. pic.twitter.com/rlFQiGxxlW — Eagle Eye (@zarrar_11PK) April 14, 2025

В края на 2023 година Пакистан започна масова депортация на нерегистрирани афганистански бежанци. По официални данни оттогава почти 900 000 афганистанци са напуснали Пакистан. Първоначално кампанията беше насочена към нерегистрираните бежанци, но по-късно Исламабад обяви намерението си в бъдеще да депортира и регистрирани бежанци.

"Афганистанците, търсещи убежище и закрила в Пакистан след превземането на Афганистан от талибаните през 2021 г., са особено изложени на риск", предупреди международната неправителствена организация за защита правата на човека "Амнести интернешънъл". Сред тези хора са афганистански жени и момичета, журналисти, правозащитници, протестиращи, артисти и бивши служители на афганистанското правителство и службите за сигурност, избягали от талибанското преследване. Пакистан трябва да промени съществуващата си политика на принудително връщане, за да осигури безопасността на тези лица, подчерта базираната в Лондон организация за защита правата на човека.

Според наблюдатели е възможно предприетата мярка от страна на Пакистан да има за цел засилване на натиска върху талибаните в Афганистан. Закъсалата в икономическо отношение ядрена сила се бори с нарастващото насилие от страна на военни групировки и обвинява правителството в Кабул, че им предоставя убежище на своя територия. Талибаните отхвърлят тези обвинения.