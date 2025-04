Вижте първи кадри на Кейти Пери и годеницата на Безос в космоса (Видео)

Нови кадри на изцяло женския екипаж в космоса се появиха. На тях се вижда как певицата Кейти Пери, годеницата на милиардера Джеф Безос - Лорън Санчес, и останалите жени се забавляват в своето извънземно преживяване.

Компанията „Блу Ориджин" на Безос изстреля в понеделник в космоса женския екипаж от знаменитости, съобщи АП.

Екипажът се състои от 6 жени начело с годеницата на Безос - Лорън Санчес. Останалите са певицата Кейти Пери, водещата на телевизия CBS Гейл Кинг, Аманда Нгуен - правозащитник, филмовият продуцент Кериан Флин, и предприемачът и бивш учен от НАСА Аиша Боуи.

Това представлява най-новата вълна в космическия туризъм, при която все повече богати и известни хора - или късметлии и хора с добри връзки, могат да навлязат в сферата на нулевата гравитация, традиционно доминирана от професионални астронавти, предава БТА.

Katy Perry lands safely and kisses the ground after Blue Origin space trip.



She sang "What a Wonderful World" while in the space capsule. pic.twitter.com/1tdQ4FVvzL — Rolling Stone (@RollingStone) April 14, 2025

Ракетата „Ню Шепърд" бе изстреляна за бърз полет от Западен Тексас. Границата на космоса се издига на височина около 105 км, обещавайки няколко ценни минути безтегловност.

След няколко минути в микрогравитация с помощта на парашути капсулата кацна обратно в пустинята.

На излизане Кейти Пери и Лорън Санчес целунаха земята.

„Не мисля, че може да се опише. Беше наистина тихо, но в същото време живо. Като погледнах Земята, единственото, за което можех да мисля, е колко сме свързани всички", каза Санчес.

„Толкова съм благодарна, че представлявам безстрашните жени в моето семейство – комбинация от майка ми, от сестра ми и, разбира се, и нещо от дъщеря ми", сподели Кейти Пери на връщане.

Тя е занесла със себе си маргаритка и 300 гривнички, които после ще подари на деца. Певицата сподели пред репортери, че ще напише песен за своето космическо пътуване.