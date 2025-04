Куче се върна в израелското си семейство след 18 месеца в неизвестност в Газа (Снимки)

Кучето Били се завърна в израелското си семейство, след като изчезна 18 месеца в Газа, предаде АП.

Рейчъл Дансиг, собственичката на Били, никога не е предполагала, че ще види кучето си отново, след като то изчезнало при атаката на "Хамас". Нейният бивш съпруг и брат били отвлечени от кибуца Нир Оз в Южен Израел и били убити. Тя мислела, че любимото й куче е имало същата съдба. Така че, когато войник се обадил на семейството и им казал, че Били е открита жива в Газа, било трудно да се повярва.

„Това е чудо“, каза Дансиг след завръщането на Били - 3 1/2-годишен Кавалер Кинг Чарлз шпаньол. "Хората не са оцелели. Как е успяла тя?", недоумява Дансиг.

Завръщането на кучето донесе радост в Израел след 18-месечната опустошителна война. Не е ясно как Били се е озовала в Газа. Когато "Хамас" влязъл в дома на Дансиг, кучето се скрило в бомбоубежището заедно със семейството си и останало там осем часа. След това тя изчезнала безследно, пише БТА.

Дъщерята на Дансиг получила телефонно обаждане от войника, открил кучето. "Не можех да повярвам. Поисках снимка. Бях наистина объркана", каза дъщеря й Лий Маор. Войникът Авиад Шапира намерил Били сред развалините в южния град Рафа в Газа – на около 15 километра от кибуца, и тя веднага се насочила към него, защото го чула да говори на иврит. „Казах „шалом" и тя скочи върху мен", каза той. Той завел кучето при ветеринар и намерил контактната информация на семейството върху чипа на животното.



В публикация във Facebook кибуцът нарича събирането „малка светлина в много мъка“.