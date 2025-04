Пролетна буря в Алпите взе три жертви, над метър сняг затрупа френски курорти (Видео)

Пролетна буря в Алпите взе три жертви, предизвика транспортен хаос и спря електрозахранването в някои райони на Франция, Италия и Швейцария, пишат местни медии.

Проливни дъждове в части от Северна Италия предизвикаха мащабни наводнения. А в други райони на Алпите падна повече от метър сняг, който затвори ски зоните и блокира транспорта.

В Италия телата на 64-годишен мъж и 33-годишният му син бяха открити край Виченца. Двамата пътували, за да се включат в спасителна операция за справяне с наводненията, когато колата им е била отнесена от придошли води. 🇮🇹🕊️❗JUST IN: Father and son killed in the flood of the Agno in the Vicenza area, Italy.



🔹They fell with their car into a sinkhole while they were volunteering to provide assistance. pic.twitter.com/3O3mT7nLC9 — MoloOSINT🎖️ (@44Molo) April 18, 2025

Тялото на 92-годишен мъж е открито в дома му, който е бил наводнен в северната част на област Пиемонт.

Дъждът, залял северната част на Италия, е преминал в сняг на височина над 1800 метра.

Във френския курорт Вал Торенс една жена е получила сърдечен удар, след като е била затрупана от лавина, съобщиха властите.

В Тигнес властите са наредили на жителите да останат на закрито, след като през нощта е паднал повече от 1 метър сняг.

Рискът от лавини е повишен до максималното си ниво в няколко региона, което доведе до затварянето на няколко ски зони.

Много пътища в трите държави са затворени заради паднали дървета или опасност от лавини.

На тежкотоварните камиони беше забранено да използват главния тунел Монблан между Франция и Италия, а десетки хора, които не са успели да преминат през тунелите, са блокирани на магистрала А43, свързваща двете държави.

Влаковете също са засегнати. Повече от 3300 жилища във Франция и 5000 домакинства в Италия са останали без ток, според властите.