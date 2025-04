Двама са застреляни в навечерието на Великден в Германия (Видео)

Двама души бяха застреляни в навечерието на Великден в германския град Бад Наухайм, провинция Хесен, съобщават германските медии.

Те се позовават на съобщение на местната полиция от вчера вечерта. A major police operation is underway in Bad Nauheim, Germany, after two people were shot on Saturday evening. The area has been extensively sealed off, and a helicopter is currently circling over the city. pic.twitter.com/8gAiOz5icD — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) April 19, 2025

Според полицията двама мъже са открити безжизнени пред жилищна сграда в спа градчето в квартал Ветерау. Съседи са подали сигнала за стрелбата.

Не са ясни мотивите за престъплението. Не е известно и дали извършителят и жертвата са се познавали.

Разследващите не издават никаква информация за жертвите, освен пола им. Не се съобщава и на каква възраст са.

„Досега имаме доказателства, сочещи към извършител, но не можем да изключим възможността други хора да са замесени в престъплението", обяви говорител на полицията.

Престъплението е извършено пред триетажна сграда в курортното градче, в близост до басейн.

По информация на „Билд" над града кръжи хеликоптер, а тежко въоръжени офицери от специалните части подпомагат издирването.