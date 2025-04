Самолет с близо 300 пътници се запали на летището в Орландо (Видео)

Федералната авиационна администрация разследва инцидент, след като пожар в двигател доведе до евакуация на пътници от полет на Delta Air Lines на международното летище в Орландо тази сутрин.

Пълният с пътници самолет Airbus A330 тъкмо бе напуснал изходната си врата с дестинация международното летище Хартсфийлд-Джаксън в Атланта, когато бе съобщено за пожар в един от двата двигателя. Това пише в изявления на Федералната авиационна администрация и авиокомпанията Delta Air Lines.

Delta Airlines plane caught on fire in Orlando on Monday.



Everyone on the plane had to be evacuated.



Delta still practices DEI.



(No sound) pic.twitter.com/R2EkvSQAfr — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) April 21, 2025

На видео, заснето от пътника Дилън Уолъс в терминала, се вижда как от десния двигател излиза голям огнен пламък.

„Викаме пожарните веднага, виждаме го", казва контролер в аудиозапис, публикуван от уебсайта Broadcastify. След това на аварийните екипи е дадено разрешение да отидат до самолета, пише Си Ен Ен.

Първоначално авиокомпанията съобщи, че на борда има 200 пътници, но по-късно актуализира броя до 282.

„Екипажите на Delta следваха процедурите за евакуация на пътническата кабина, след като бяха забелязани пламъци в изпускателната тръба на един от двата двигателя", съобщиха от авиокомпанията.

🚨✈️ Delta plane catches fire at Orlando Airport. All 282 evacuated safely. No injuries.



"Orlando International Airport" pic.twitter.com/xkce2KNY8c — RANOVO (@RealRANOVO) April 21, 2025

Няма съобщения за пострадали пътници.

„Благодарим на нашите клиенти за съдействието и се извиняваме за преживяното. Нищо не е по-важно от безопасността и екипите на Delta ще работят, за да осигурят възможно най-бързо придвижване на пътниците до крайната им дестинация", допълва компанията.

Delta транспортира пътниците с други самолети до крайните им дестинации, докато екипи по поддръжката инспектираха самолета, в който е избухнал пожарът.