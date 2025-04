Според вековно пророчество с наследника на папа Франциск ще дойде и Страшният съд

Внезапната смърт на папа Франциск отново насочи вниманието към пророчески ръкопис на над 900 години.

Т.нар. „Пророчество на папите" от XII век, за който се твърди, че е открит в тайните архиви на Ватикана, претендира да предсказва самоличността на наследника на Франциск и дори предвещава завръщането на Христос.

Документът съдържа серия от загадъчни латински фрази, всяка от които се смята, че описва един папа, започвайки с Целестин II през 1143 г. и завършвайки с „Петър Римлянина" през 2027 г.

Още по-зловещо е, че в момента има 9 основни претенденти за поста на Франциск - и трима от тях се казват Петър.

Новото внимание към пророчеството отново събуди и страховете относно една от най-страшните му прогнози: че Страшният съд наближава.

Много християни вярват, че 2027 г. може да е годината на Второто пришествие на Христос, когато се предполага, че Исус ще се върне на Земята, за да съди живите и мъртвите.

Според пророчеството, тази съдбоносна дата е по-малко от две години далеч.

Франциск, който месеци наред страдаше от дихателни проблеми, почина в понеделник на 88-годишна възраст от предполагаем мозъчен кръвоизлив - вид инсулт, причинен от кървене в мозъка, пише "Дейли мейл".

След традиционния деветдневен траур Католическата църква ще започне процеса на избор на негов наследник, като ще събере всички кардинали от света в Рим за следващия конклав.

Процедурата, известна като папски конклав, трябва да започне между 15 и 20 дни след смъртта на Франциск.

Само кардинали под 80-годишна възраст имат право на глас, а за да бъде избран нов папа, е необходимо мнозинство от две трети.

На Свети Малахия се приписва съставянето на „Пророчеството на папите", което съдържа 112 кратки, загадъчни фрази, за които се твърди, че описват всеки бъдещ папа до Страшния съд.

Pope Francis - After the death of Pope Francis, the end of the world will come - so says the ancient prophecy of St. Malachy, written almost 900 years ago "the city on seven hills will be destroyed, and the terrible Judge will judge people. The end" pic.twitter.com/m9b3OYWYVH — Glitch_NFTs 🎨 ➡️💰❌ (@Glitch_NFTs) April 21, 2025

Според последния запис, засягащ Петър Римлянина, „последният папа" ще управлява Църквата в период на големи сътресения, кулминиращи с разрушаването на Рим и края на папството.

„По време на последното преследване на Светата Римска църква ще царува Петър Римлянинът, който ще храни стадото си на фона на множество изпитания, след което градът на седемте хълма ще бъде разрушен и страшният Съдия ще съди хората. Край.", гласи последният пасаж от книгата.

Докато някои погрешно тълкуваха пророчеството, смятайки, че „Петър Римлянинът" ще наследи папа Франциск по време на последните му хоспитализации, други вярваха, че Малахия е предсказал самия Франциск като последния понтифик.

През годините библейски учени се фокусираха върху хронологията около тези бъдещи папи и кога ще ръководят Католическата църква.

Някои вярват, че текстът е достигнал средата си през 1585 г., след първите 442 години пророчества. Това би направило 2027 г. последната година от пророчеството на Малахия.

Въпреки че някои учени твърдят, че текстът е фалшификат от XVI век, се предполага, че Малахия е написал пророчеството през 1139 г., след като получил видение по време на посещение в Рим.

Съмненията, че друг е написал 112-те фрази за бъдещите папи, произтичат от точността на описанията на папите до 1590 г.

След тази дата изразите стават по-неясни и подлежат на интерпретации. Въпреки това в тях все още има поразително точни съвпадения с настоящи събития.

Едно от пророчествата назовава 111-ия папа като „славата на маслината".

Някои историци смятат, че това показва, че Малахия точно е предсказал папа Бенедикт, тъй като той е член на религиозен орден, наречен Оливетани. Той беше папа от 2005 до 2013 г.

Друга фраза гласи „на затъмнението на слънцето", която се свързва с папа Йоан Павел II (Карол Войтила), роден по време на слънчево затъмнение. Той беше папа от 1978 до 2005 г.

Сред основните претенденти за наследник на Франциск са трима кардинали с името Петър: Петер Ердо от Унгария - водещият консервативен кандидат; Петер Търксън от Гана - видна фигура в сферата на социалната справедливост в Църквата; и Пиетро Паролин от Италия - един от най-опитните ватикански служители.

Преди смъртта на Франциск някои се опитваха да го свържат с пророчеството за Петър Римлянина, отбелязвайки италианския му произход и факта, че рожденото му име е Джовани ди Пиетро ди Бернардоне.

Пророчествата на светеца се взимаха сериозно през последните десетилетия.

Както сочи един доклад: „През 1958 г., преди Конклава, който избра папа Йоан XXIII, кардинал Спелман от Ню Йорк нае лодка, натовари я с овце и я разходи по река Тибър, за да покаже, че е 'пастор и мореплавател', мотото, приписано на следващия папа според пророчествата."

Макар че книгата е открита преди повече от 400 години, пророчеството отново излезе наяве, когато Франциск претърпя две дихателни кризи през февруари.

Що се отнася до Страшния съд, спекулациите за неговото наближаване се засилиха през последната година, докато здравето на Франциск се влошаваше.

Документален филм, излязъл през 2024 г., се фокусира върху пасаж, приписван на папа Сикст V от 1585 г., който гласи: „Ос на средата на знака" – уж маркиращ средната точка на пророчеството на Малахия.

Папа Сикст V оглавява Църквата 442 години след първия папа, споменат от Малахия, а текстът предполага, че той е в средата на пророчеството.

Краят на света би настъпил 442 години по-късно — през 2027 г., само 20 месеца след смъртта на Франциск.