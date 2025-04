Мост се е срутил в североизточния квартал Шуни в Пекин, според властите и изображения, разпространени в социалните мрежи, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Не се съобщава за пострадали, пише в социалната мрежа Уейбо Общинската комисия по транспорта на Пекин.