Заради горски пожар в Ню Джърси 3000 души бяха евакуирани, затворена е и магистрала (Видео, снимки)

Около 3000 жители на американския щат Ню Джърси бяха принудени да се евакуират поради бързото разрастване на горски пожар, който вече е обхванал повече от 3000 хектара и застрашава над 1300 сгради, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти, цитирани от БТА. Mandatory evacuations are underway in a portion of Ocean Township, Ocean County New Jersey, due to a raging wildfire



Officials say residents on Wells Mills Road from Bryant Road to the Garden State Parkway are being asked to evacuate.



The fire has grown to 1,200 acres in size…

Към 22:30 ч. местно време (05:30 ч. бълг. вр.) пламъците, които бушуват в североизточната част на окръг Оушън, са били "овладени на 10 процента", написа Горската противопожарна служба на Ню Джърси в платформата "Екс"

По данни на властите магистралата "Гардън Стейт Паркуей" (Garden State Parkway), една от най-натоварените магистрали в щата, е била затворена в отсечката между градчетата Барнъгит и Лейси.

"Приблизително 1320 постройки са застрашени, около 3000 жители са евакуирани", съобщи горската противопожарна служба, като уточни за изпепелени "3440 хектара". Само два часа по-рано горската противопожарна служба съобщи за малко под 1300 хектара засегнати площи, отбелязва АФП.

Ocean County, Waretown NJ. Reports of an industrial park being a complete loss



Vehicles are currently going the wrong direction on the Parkway attempting to get away from the fire, please be careful



Source 🔗 https://t.co/oZaD6ZTggyhttps://t.co/eOclMaH5fv pic.twitter.com/g9WUG6k3wz — Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) April 23, 2025

Компанията "Джърси Сентръл Пауър енд Лайт" (Jersey Central Power and Light) прекъсна по-рано днес електрозахранването на около 25 000 клиенти по искане на Горската противопожарна служба и командния пункт на пожара. Компанията съобщи в "Екс", че се очаква да възстанови електрозахранването по-късно днес.