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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/20370186 www.24chasa.bg

Нови три труса край Истанбул, усетиха се и в Бургас

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Три нови по-силни труса са регистрирани в Истанбул след мощното земетресение от над 6 по Рихтер по-рано днес. 

Земетресение от 3,5 по Рихтер е първото, последвано от 5 и отново 3,5. Те са усетени в 15:12 ч. местно време. 

Според очевидци последните три труса са усетени и у нас - в Ямбол, Бургас, Царево, Поморие, Сливен, Смолян и Варна. 

По-рано днес трусът от 6,3 в Мраморно море разтърси сериозно Истанбул и околията. Земетресението се усети и в цяла България, като очевидци от по-високите етажи казват, че е било доста силно. 

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