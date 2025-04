Кола експлодира в подземен паркинг в Москва (Видео)

Три експлозии са чути в централния бизнес район на Москва. Службите в Русия са потушили пожар в търговски център, след като кола е избухнала в подземния паркинг.

Кадри, публикувани от различни руски медии, показват черен дим, издигащ се сред небостъргачите в района на брега на река Москва.

⚡️Car Goes Up in Flames After Reports of Explosion in Underground Parking at Major Shopping Mall in Moscow



Smoke can be seen rising from the area around Afimall in Moscow's business district. Russia's Emergency Services have confirmed the source of the fire is a vehicle, the… pic.twitter.com/v5CAVntUiY — RT_India (@RT_India_news) April 23, 2025

На мястото на инцидента са изпратени спасителни служби, но няма официални данни за жертви или за размера на щетите.

Шофьорите на други паркирани коли бързо са изкарали колите си на улицата, съобщават местни медии, цитирани от NOVA.

Според публикации, властите не изключват саботаж и тероризъм като възможна причина за експлозиите.

Местни източници съобщават, че пожарът е бил потушен след намесата на аварийните служби.

Причината за експлозията, както и дали е имало хора в превозното средство по време на инцидента, засега не е ясна. Според местни издания трите силни експлозии, които са били чути, са причинени от взрив на газови бутилки, избухнали под „силно налягане".