Тръмп след руската атака по Киев: Владимир, спри се! (Видео)

Владимир, спри се. По този начин американският президент Доналд Тръмп се обърна към руския си колега Владимир Путин след атаката по Киев, при която загинаха 8 души.

"Не съм доволен от руските удари по Киев. Не бяха необходими и са нанесени в много лош момент. Владимир, спри се! Загиват 5000 войници седмично. Нека сключим мирното споразумение!", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Тръмп за първи път се обръща лично към Путин в публичен пост, при това назовавайки го с малкото му име.

8 души са загинали в резултат на масираната руска атака срещу Киев, предаде Укринформ като се позова на съобщение на кмета Виталий Кличко във "Фейсбук".

Той уточни, че разчистването на отломките на две сгради в Святошински район продължава.

"Издирването и спасителната операция продължават, разчистват се отломките от две сгради в Святошински район. Досега е потвърдена смъртта на 8 души", заяви Кличко.

По думите му е оказана медицинска помощ на 77 души, 31 ранени са били настанени в болници, пише БТА.

Общо 12 сгради бяха повредени по време на нощната руска атака срещу украинската столица.

Градските власти осигуряват помощ на жителите на сградите, които претърпяха щети.

По-рано медиите в Украйна съобщиха за 9 жертви при удара, припомня Укринформ.

Въздушните сили на ВСУ съобщиха, че тази нощ към Украйна са изстреляни 11 балистични, 55 крилати и 4 управляеми крилати ракети, както и 145 дрона.

Основната цел е бил Киев. Свалени са 48 ракети и 64 дрона.

Заради нощната атака президентът Зеленски, който снощи пристигна в ЮАР, съобщи, че съкращава визитата си и се прибира в Украйна. Наредил е на министъра на отбраната на Украйна незабавно да се свърже с партньорите, за да поиска помощ в укрепването на украинската ПВО.