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Проучване: С магнитуд 8,1 са усетили в Чорлу земетресението в Турция

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Според проучването земетресението е усетено с магнитуд 6,1 в истанбулския квартал Бейликдюзю Снимка: pixabay

В град Чорлу най-силно са усетили земетресението от сряда с магнитуд 6,2 в райна на Истанбул. Това сочи проучване на Американския институт по геофизика (USGS), цитирано от Ен Ти Ви и БТА. 

Данните показват, че в град Чорлу в окръг Текирдаг вчерашното земетресение е било усетено с магнитуд 8,1. Според проучването земетресението е усетено с магнитуд 6,1 в истанбулския квартал Бейликдюзю и с магнитуд 6 в кварталите Есенюрт и Бююкчекмедже. 

Трусът е усетен силно и в истанбулските квартали Авджълар с магнитуд 5,9, Силиври с магнитуд 5,5 и Кючюкчекмедже с магнитуд 5,2, сочи още проучването. В същото време в град Текирдаг то е усетено с магнитуд 5,4. 

Според проучването земетресението е усетено най-слабо в азиатските истанбулски квартали Картал и Шиле, съответно с магнитуд 3,9 и 3,8. 

От вчера до днес са регистрирани над 260 вторични труса, като най-силният от тях е бил с магнитуд 4,1, посочват от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). 

Според проучването земетресението е усетено с магнитуд 6,1 в истанбулския квартал Бейликдюзю Снимка: pixabay

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