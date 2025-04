Трима са убитите при руска атака в украинския град Павлоград, единият е дете

Трима човека бяха убити, включително дете, и осем бяха ранени при руска атака днес срещу украинския град Павлоград, предаде Ройтерс, като се позова на областния управител на Днепропетровска област Сергий Лисак.

„Агресорът отново извърши масирана атака срещу региона с дронове", написа Лисак в комуникационното приложение „Телеграм", като информира, че 11 дрона са били унищожени в областта. Трима са загинали при руската атака над Павлоград СНИМКИ: Екс/ @EuromaidanPR

По думите на Лисак в Павлоград са избухнали няколко пожара. Той публикува снимка, на която се вижда как горят няколко етажа на многоетажна сграда.

Областният управител каза още, че шестима от ранените са били хоспитализирани, а на другите двама, включително 15-годишно момиче, е била оказана медицинска помощ на място. Лисак добави, че спасителните операции продължават. Трима са загинали при руската атака над Павлоград СНИМКИ: Екс/ @EuromaidanPR

Павлоград е промишлен град с довоенно население от около 100 000 души, посочва Ройтерс, цитирана от БТА. Той е важен железопътен възел за Днепропетровска област, тъй като я свързва с Източна Украйна. Трима са загинали при руската атака над Павлоград СНИМКИ: Екс/ @EuromaidanPR

Лисак посочи, че в резултат на атаката са избухнали пожари и в промишлени обекти.