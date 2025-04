Застреляха въоръжен мъж на летище в Торонто (Видео, снимки)

Полицията застреля 30-годишен мъж на международното летище „Пиърсън“ в Торонто, съобщи местната полиция.

Инцидентът е от четвъртък сутринта и се е развил около 7 ч. местно време.

При престрелката няма ранени пасажери, нито полицаи, уточняват от отдела за специални разследвания в Онтарио.

🚨🇨🇦 BREAKING: TORONTO PEARSON SHOOTING LOCKDOWN — ONE CRITICALLY INJURED



Toronto Pearson International Airport’s Terminal 1 went into full lockdown just now after reports of a shooting in the Departures area.



Peel Police swarmed the scene, with 30+ cruisers and paramedics… pic.twitter.com/ip364dOXlo — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 24, 2025

До стрелбата се е стигнало, след като били повикани за скандал на летището между трима души, уточняват от полицията.

Служителите на реда разговарял с тях около 10 минути в опит да ги успокоят, пише bTV. Един от тях обаче извадил пистолет, заради което полицаите открили огън по него.

A police-involved shooting occurred outside Toronto’s Pearson International Airport, halting traffic to Terminal 1. Peel Regional Police confirmed a man was shot, and the officer was unharmed. No injuries were reported, but a body was covered outside the terminal. pic.twitter.com/yg6NY960sp — Nyra Kraal (@NyraKraal) April 24, 2025

Това се е случило близо до заминаващите на Терминал 1 на летището.

От кадри в социалните врежи се вижда, че тялото на мъжа е покрито още на терминала.

Aftermath Of The Shooting At📍Toronto Pearson Airport. pic.twitter.com/3ksREYS86s — 401_da_sarpanch (@401_da_sarpanch) April 24, 2025

Полицията уточнява, че е бил откаран в болница, където е констатирана смъртта. Не се съобщават името на убития и подробности за неговата самоличност.

Инцидентът предизвика хаос за известно време на летище „Пиърсън“, което е най-натовареното в Канада.