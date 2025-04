Палестинци протестират в Газа: "Хамас", вън! (Видео)

„Излез! Излез! Излез!“, се чува във видео, разпространено в приложението „Телеграм“. Посланието е ясно: „Хамас“, вън!“

На улиците на Газа все повече палестинци открито изразяват недоволство срещу въоръжената групировка, която управлява ивицата Газа вече близо 20 години.

Протестиращи обвиняват „Хамас“ за това, че е довела малката, бедна територия до най-голямата криза, която палестинците преживяват вече повече от 70 години.

„Светът е заблуден от ситуацията в Газа“, казва Муамен ал-Натур, адвокат от Газа и бивш организатор на антивластното движение „Искаме да живеем“ през 2019 година.

Ал-Натур говори от разрухата на своя град, а зад него се люлее тънката платнена стена на палатката, която в момента му служи за дом, пише bTV.

„Светът мисли, че Газа е „Хамас“ и „Хамас“ е Газа. Ние не избрахме „Хамас“, а сега „Хамас“ е решен да управлява Газа и да обвърже съдбата ни със своята. „Хамас“ трябва да отстъпи“, казва той.

Cientos de palestinos se han manifestado hoy en Gaza contra Hamás. "¡Ya está bien, queremos a Hamás fuera!", "¡Parad la guerra!", han exclamado.



Bien por ellos. Hamás no representa al pueblo palestino, representa al gobierno iraní. pic.twitter.com/slxjkfeGUH — Roberto Vaquero (@RobertoVaquero_) March 26, 2025

Говоренето открито за ситуацията обаче е опасно. „Хамас“ никога не е толерирала разногласия. Ал-Натур изглежда непоколебим, като публикува разгневена статия за Washington post в края на март.

„Да подкрепяш „Хамас“ означава да си за палестинската смърт, а не за палестинската свобода“, пише той.

„На 30 съм. Когато „Хамас“ пое властта, бях на 11. Какво съм постигнал през живота си? Животът ми беше пропилян между войни и ескалиращо насилие за нищо“, спомня си още той.

Откакто „Хамас“ пое контрола над Газа през 2007 г., след насилственото изгонване на политическите си противници, в региона е имало три големи войни с Израел и два по-малки конфликта.

„Човечеството изисква да вдигнем глас“, добави ал-Натур, „въпреки репресиите от страна на „Хамас“.

Gaza residents are again risking their lives to protest against Hamas today.



It’s a shame that so few who pretend to care about Palestinians in the west will support them.



pic.twitter.com/pYEV3wGWJW — AG (@AGHamilton29) April 16, 2025

Макар „Хамас“ да е зает с борбата срещу Израел, групата не се страхува да наказва критиците си.

Преди да се срине примирието миналия месец, бойците на „Хамас“ изглеждаха решени да демонстрират своята сила. Но сега, когато Израел отново атакува безмилостно, същите тези бойци се оттеглиха под земята, а цивилните в Газа отново са потопени в страданията от войната.

Някои от по-новите протести показват, че цивилните, доведени до ръба на лудостта от година и половина на израелски бомбардировки, започват да губят страха си от „Хамас“.