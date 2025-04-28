Филип Киркоров се подпали на сцената (Видео)

Той започва да крещи от болка
Поп звездата Филип Киркоров преживя инцидент с пиротехника, при който дрехите му се подпалиха.
Видеото е публикувано в Тик Ток.
На кадрите се вижда как Киркоров е издигнат на огромна платформа с формата на микрофон над сцената. Той започва да крещи от болка, след като фойерверки на гърба му се възпламеняват.
По време на изпълнението на песента „Черна пантера" коженото му яке, заредено с пироефекти, се запалва.
След секунди платформата е свалена, а певецът, въпреки шока, се обръща към публиката с усмивка и възкликва: „Запалих се!", като предизвиква аплодисменти.
@vskrisv Не могу это пересматривать #рекомендации #киркоров ♬ оригинальный звук - тгк:DAR photo
@vvit645 Филипп Киркоров зажигает #киркоров #филиппкиркоров #киркоровфилипп ♬ оригинальный звук - VVit
@pilyagin Костюм сгорел. Переоделся и продолжил петь. #НеприятныйПилягин #Пилягин #звезды #сплетни #скандал #интервью #звёзды #селебрити #любовь #семья #love #россия #moscow #москва #юмор #пранк #шоубиз #шоубизнес #лето #филиппкиркоров #киркоров #филиппкиркоров ♬ original sound - Pilyagin