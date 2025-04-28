ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Красимир Вълчев: За икономиката ни са нужни повече...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/20399366 www.24chasa.bg

Филип Киркоров се подпали на сцената (Видео)

12340
Филип Киркоров се подпали на сцената Кадър: Тик Ток

Той започва да крещи от болка

Поп звездата Филип Киркоров преживя инцидент с пиротехника, при който дрехите му се подпалиха.

Видеото е публикувано в Тик Ток.

На кадрите се вижда как Киркоров е издигнат на огромна платформа с формата на микрофон над сцената. Той започва да крещи от болка, след като фойерверки на гърба му се възпламеняват.

По време на изпълнението на песента „Черна пантера" коженото му яке, заредено с пироефекти, се запалва.

След секунди платформата е свалена, а певецът, въпреки шока, се обръща към публиката с усмивка и възкликва: „Запалих се!", като предизвиква аплодисменти.

Филип Киркоров се подпали на сцената Кадър: Тик Ток
@vskrisv Не могу это пересматривать #рекомендации #киркоров ♬ оригинальный звук - тгк:DAR photo
@vvit645 Филипп Киркоров зажигает #киркоров #филиппкиркоров #киркоровфилипп ♬ оригинальный звук - VVit
@pilyagin Костюм сгорел. Переоделся и продолжил петь. #НеприятныйПилягин #Пилягин #звезды #сплетни #скандал #интервью #звёзды #селебрити #любовь #семья #love #россия #moscow #москва #юмор #пранк #шоубиз #шоубизнес #лето #филиппкиркоров #киркоров #филиппкиркоров ♬ original sound - Pilyagin

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Киселова, Борко Бонев – Милко Балев е техен баща