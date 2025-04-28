Филип Киркоров се подпали на сцената (Видео)

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Той започва да крещи от болка

Поп звездата Филип Киркоров преживя инцидент с пиротехника, при който дрехите му се подпалиха.

Видеото е публикувано в Тик Ток.

На кадрите се вижда как Киркоров е издигнат на огромна платформа с формата на микрофон над сцената. Той започва да крещи от болка, след като фойерверки на гърба му се възпламеняват.

По време на изпълнението на песента „Черна пантера" коженото му яке, заредено с пироефекти, се запалва.

След секунди платформата е свалена, а певецът, въпреки шока, се обръща към публиката с усмивка и възкликва: „Запалих се!", като предизвиква аплодисменти.