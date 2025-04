Експерти разкриват защо Кейт Мидълтън е с нов цвят на косата (Видео, снимки)

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън е избрала нов по-светъл тон на косата си за лятото, за да изглежда по-непринудена, обясняват експерти пред Femail.

43-годишната Кейт се появи в елегантен блейзър на Holland Cooper за 549 паунда на остров Мъл вчера заедно със съпруга си принц Уилям.

При срещата й с местните мнозина бяха възхитени от новата, по-светла коса на бъдещата кралица. Според водещите експерти по красота в страната изборът на бъдещата кралица на руси светлосенки и балеаж е невероятно пленителен и подходящ за сезона.

Майката на три деца изглежда се е сдобила с руси кичури преди лятото, изоставяйки тъмната си коса, с която стана известна през 20-те си години. Experts reveal real reason behind Kate Middleton's bronde hair as she visits Isle of Mull https://t.co/RUiCUyLlRD — Daily Mail US (@DailyMail) April 30, 2025

Експертът по прически в лондонския Beauty Club Шади Харб заяви пред Femail, че решението на Кейт да се изсветли е подходящо за сезона и невероятно ласкателно за тена на кожата ѝ.

"Това, което виждаме тук, е лек преход от характерната за нея наситенo тъмна коса към по-целунат от слънцето тон, постигнат чрез комбинация от балеаж и подчертаващи лицето акценти. Тези по-топли, медно-златисти нюанси помагат за озаряване на тена и придават здравословно излъчване, което е идеално за летните месеци", обяснява експертът.

От гледна точка на специалистите по боядисване на коса този вид тонално преливане е много умишлено. Tо създава динамика и текстура, без да нарушава целостта на косата.

"Това е и интелигентен начин да се подчертае блясъкът и да се създаде илюзията за по-плътна и пълна коса. Като изтънчено изсветлявате средните дължини и краищата, като същевременно запазвате зоната на корена по-дълбока, вие поддържате естествено изглеждаща дълбочина, която расте плавно. В салона виждаме много клиенти, които искат подобно обновяване по това време на годината - това е освежаване без пълна трансформация и е идеално за хора като Кейт, които искат да запазят елегантността и непреходността с модерен привкус", казва Шади Харб.

"Изборът на този нюанс говори и за увереност. Тя омекотява цялостната си визия по начин, който се усеща като непринуден, но все още невероятно изискан. Това е прекрасен пример как цветът може да извиси не само косата, но и цялостното ви присъствие", допълва той.

В разговор с Femail специалистът по боядисване на косата Адем Ойгур от Adem London разкри, че кралската особа може да иска фина промяна за лятото, която да ѝ помогне да запази актуалността и модерността си.

"Принцеса Кейт винаги е била харесвана заради богатата си, тъмна коса - съществен елемент от нейния изискан и непреходен имидж. Последното преминаване към по-светъл и мек нюанс е фино, но въздействащо", посочи той.