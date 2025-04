Израел иска помощ от България за справяне с пожари край Йерусалим (Видео)

Израел поиска помощ от България за справянето с огнената стихия край Йерусалим.

Министърът на отбраната Израел Кац нареди на военните да изпратят войски в подкрепа на пожарникарите, които се борят с бързо разпространяващите се горски пожари край Йерусалим. Кац нарече ситуацията „национално извънредно положение".

По информация на АФП сред останалите държави, от които е поискана помощ, са Кипър, Гърция и Италия. 🚨BREAKING 🚨The brush fire at the mountain of Jerusalem is getting out of hand. Many were evacuated, and the IDF rescue teams have been mobilized to help. pic.twitter.com/SwQwxOtIps — Raylan Givens (@JewishWarrior13) April 30, 2025

Спасителната агенция на страната Маген Давид Адом (МДА) съобщи, че в момента стотици цивилни са изложени на риск от пожарите.

16 души са лекувани за леки наранявания от вдишване на дим, съобщиха от МДА и добавиха, че нивото на тревога е повишено до най-високото.

Полицията затвори главната магистрала Йерусалим-Тел Авив и евакуира жителите по трасето, тъй като в района, опустошен от пожари преди седмица, отново избухнаха пожари в храсти.

„Изправени сме пред извънредна ситуация в национален мащаб и всички налични сили трябва да бъдат мобилизирани, за да се спасят човешки животи и да се овладеят пожарите", заяви Кац.

Пожарът бушува в гористи местности в близост до главния път между Латрун и Бейт Шемеш и че хеликоптери работят за потушаването на пламъците. 🔥Burn Baby Burrrnnn🔥



✡️Hebrew sources: The occupation forces are evacuating settlers from areas in Jerusalem following a massive and ongoing fire 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8Ofw10poBF — Ellen Jean Abare (@EllenJeanAbare) April 23, 2025

Много шофьори изоставиха автомобилите си по средата на пътя и избягаха, докато огромен облак дим се стелеше от пожара, а ранените бяха евакуирани.

Селищата, разположени на около 30 км западно от Йерусалим, бяха евакуирани, съобщиха израелските медии, излъчвайки снимки на пожарникарски екипи, които се борят с жестоките пламъци.

Високите температури и силният вятър са позволили на пожарите в гористите райони да се разпространят бързо, което е наложило евакуация от поне 5 общини.

Министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир, който контролира израелската пожарна служба, посети засегнатия район, който е склонен към горски пожари по това време на годината.