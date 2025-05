Принц Уилям и Кейт отбелязаха 10-ия рожден на дъщеря си Шарлот

Британският принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън публикуваха снимка на дъщеря си, принцеса Шарлот, по повод 10-ия ѝ рожден ден, съобщават световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

Шарлот е заснета седнала на поляна в планината и изглежда, че си почива по време на поход в Къмбрия, Северозападна Англия, по-рано тази година.

Принцесата е заснета с телефон от Кейт, която е запален любител фотограф и редовно прави снимки на децата си по повод семейни празници. Това разчупва традициите на монархическите семейства, които в продължение на десетилетия ползват професионални фотографи за рождените дни на своите членове. Princess Charlotte, daughter of Prince William and Kate Middleton, celebrated her 10th birthday on May 2. Kate captured the milestone with a portrait of Charlotte smiling on a grassy hill, shared on their Instagram. Just a week prior, they marked Prince Louis’s seventh birthday… pic.twitter.com/2bP9RS8xtP — Nyra Kraal (@NyraKraal) May 2, 2025

Къмбрия е известна със своите красиви езера, а на снимката младата кралска особа е с камуфлажно яке и раница.

Снимката на усмихнатата принцеса беше публикувана в официалните профили в социалните мрежи на Уилям и Кейт с думите "Честит 10-и рожден ден, принцеса Шарлот!", придружена от емотиконка сърце и фотокредит към принцесата на Уелс.

Шарлот Елизабет Даяна е родена в болница "Сейнт Мери" в Лондон на 2 май 2015 г.

Името й е в чест на кралица Елизабет Втора, както и на Даяна, принцеса на Уелс – а според почитателите на кралското семейство тя прилича и на двете като малки.

Шарлот беше видяна публично за последно на Коледа, когато отиде на църква със семейството си, след година, описана от баща ѝ Уилям като „брутална“, тъй като майка ѝ се лекуваше от рак.

Шарлот е трета в линията за наследяване на трона след баща си Уилям и по-големия си брат Джордж. Тя посещава частното училище „Ламбрук“ в Бъркшър и обожава танците – особено балет и степ.

Тя има репутация на по-буйна в сравнение с по-големия си брат Джордж, а Кейт я описа веднъж като „тази, която командва“.

В края на април Уилям и Кейт отбелязаха рождения ден на третото си дете – принц Луи, който навърши 7 години.