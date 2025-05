6 загинаха, а 55 са ранени след блъсканица на празник в Индия (Видео)

Най-малко шест души загинаха, а 55 бяха ранени при блъсканица в храм в западния индийски щат Гоа, където се били събрали стотици хиндуистки поклонници, съобщи днес полицията, цитирана от Ройтерс. Инцидентът стана снощи по време на ежегодния празник Шри Лайрай Затра в село Ширгао, което е известно със събития, организирани там, включително ходенето по жарава, предава БТА.

"Поклонниците участвали в религиозна церемония. В един момент, вероятно вследствие на екзалтацията по време на ритуалите, е настанала суматоха, прераснала в блъсканица", каза говорител на органите на реда в щатската столица на Гоа Панджим. "Шест души са загубили живота си, а най-малко осем са в критично състояние."

В Индия редовно се съобщава за блъсканици с жертви на хиндуистки религиозни събрания, на които огромни групи хора се струпват в тесни пространства, често пъти без да се спазват никакви мерки за безопасност.