Антарктида трупa лед за пръв път от десетилетия

Изненадваща промяна настъпва в най-ниските точки на света. След като десетилетия наред ледената покривка на Антарктида допринася за повишаването на морското равнище, тя отново започва да расте или поне засега.

Проучване, публикувано тази седмица в Science China Earth Sciences, установи, че Антарктическият леден щит е отчел рекордно увеличение на масата си между 2021 и 2023 г., което до голяма степен се дължи на необичайното количество валежи. Покачването е особено значимо в Източна Антарктида, където четири големи ледникови басейна преди това са показвали признаци на дестабилизация, пише FOX 13.

Сателитни данни показват увеличаване на масата на ледената покривка

Изследователи от университета Тонгджи и други институции анализираха сателитни гравиметрични данни от мисиите GRACE и GRACE-FO, които определят вариациите в земната гравитация, за да наблюдават измененията в ледената маса.

Те установяват, че между 2011 г. и 2020 г. Антарктическият леден щит губи лед със скорост от 142 гигатона годишно. Но между 2021 и 2023 г. тенденцията се обръща, като ледената покривка набира приблизително 108 гигатона годишно и това е исторически обрат.

Този ръст е достатъчен, за да компенсира временно покачването на световното морско равнище с около 0,3 милиметра годишно през същия период.

Основните ледникови басейни бележат най-драстична промяна

Най-забележимият прираст е в района на Източна Антарктида - Wilkes Land и Queen Mary Land region, включително ледниковите басейни Totten, Denman, Moscow University и залива Винсенс. Тези ледници са губили от своята маса с ускорени темпове в периода 2011-2020 г. поради топенето на повърхността и по-бързото изхвърляне на леда в океана, но сега изглежда, че частично са се възстановили.

Учените обаче предупреждават, че тази промяна не означава, че климатичната криза е приключила. Прирастът е свързан с необичайни модели на валежи, които може да са временни.

Какво следва?

В Антарктическия леден щит се съхранява повече от половината от прясната вода в света. От десетилетия той е един от най-големите фактори, допринасящи за повишаване на морското равнище, наред с топящия се лед на Гренландия и термичното разширяване на затоплящите се океани.

Този нов период на нарастване е едновременно изненада и напомняне за това колко динамични и чувствителни са полярните региони към климатичните промени. Ако подобни условия се запазят, те могат да променят прогнозите за нивото на морето в близко бъдеще. Но повечето учени подчертават, че възстановяването вероятно е временно, освен ако не е подкрепено от по-големи климатични тенденции.

Този материал се основава на рецензираното изследване "Spatiotemporal mass change rate analysis from 2002 to 2023 over the Antarctic Ice Sheet and four glacier basins in Wilkes-Queen Mary Land", публикувано на 19 март 2025 г. в Science China Earth Sciences.