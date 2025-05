Индия нападна Пакистан! В ход е операция "Шиндур". Готвят ответен удар (Видео)

- Ракетният обстрел е срещу терористи, обяви индийското правителство

- Убити са трима цивилни, сред които дете, съобщи пакистанският министър на отбраната

Индия заяви, че е атакувала девет обекта в Пакистан. Индийските въоръжени сили съобщиха, че са започнали „Операция Шиндур", при която са поразили с ракети терористична инфраструктура в Пакистан и в окупираните от Пакистан райони на Кашмир.

Ударите са били прецизни и са били по терористични бази, се казва в информацията, цитирана от "Ройтерс" и "Франс прес".

Пакистански военни обекти не са били взети на прицел. Поразени са били девет мишени в рамките на операцията. Индийското правителство поясни, че действията на индийските сили са били фокусирани, премерени и от неескалиращи напрежението естество.

Трима цивилни, сред които и едно дете, са били убити в индийските удари по Пакистан, потвърди за Франс прес пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф. Поне 12 са ранени в резултат на индийските ракетни удари по пакистанската територия, информира Ройтерс.

Източник от пакистанските служби за сигурност съобщи за поразено религиозно училище в Бахавалпур в провинция Пенджаб. Източникът говори за най-малко едно убито дете в района на този град, както и за двама ранени. Вероятно това е детето, за което съобщава и министърът на отбраната.

Индийската армия обяви, че нанася ракетни удари по девет терористични обекти в Пакистан, но министърът, а по-рано и пакистански военни, казаха, че са поразени много цели, като всички са били граждански обекти, а не терористични бази. Засегнати са места в контролираната от Пакистан част на Кашмир и в провинция Пенджаб. Пакистански представители казаха, че Пакистан предприема действия в отговор на ударите.

Заради индийските удари в Пакистан беше свикан националният Съвет за сигурност, а пакистанското въздушно пространство беше затворено.

Същевременно индийската полиция съобщи, че две жени са били ранени при пакистански обстрел по индийски Кашмир. Едната от ранените е в критично състояние.

В допълнение индийската армия заяви в „Екс", че Пакистан е нарушил споразумението между двете страни за прекратяване на огъня по границата и че индийската армия реагира в съответствие с това.

My relatives in Bahawalpur were asleep when Indian bombs started falling.



Why is India deliberately targeting civilian areas in Pakistan?! #IndiaPakistanWar pic.twitter.com/xSdre52WQm — Aisha Ali-Khan (@aak1880) May 6, 2025

От Вашингтон президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като „срам" индийските удари по цели в Пакистан и по контролирани от Пакистан райони на Кашмир, предаде Ройтерс.