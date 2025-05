F-18 се разби във Финландия (Снимки)

В сряда сутринта близо до летище Рованиеми във финландска Лапландия се е разбил самолет F-18 Hornet, се казва в публикация на Финландските сили за отбрана (FDF) в социалната медия X. Ilmavoimien F/A-18 Hornet -hävittäjä on joutunut lento-onnettomuuteen Rovaniemellä 7.5. noin kello 11. Kone on syöksynyt maahan Rovaniemen lentokenttäalueella. Lentäjä on pelastautunut heittoistuimella ja hänet on tavoitettu. — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) May 7, 2025

Изтребителят се е разбил във военна зона.

FDF заявиха, че пилотът е катапултирал от самолета преди катастрофата и е бил открит от спасителните служби и отведен в болница за допълнителни изследвания.

Инцидентът е станал около 10:50 ч., като скоро след това службите за спешна помощ в региона са получили сигнал за „голямо авиационно произшествие", пише Yle.

Екип от журналисти на медията е работил в района по това време и е съобщил, че е видял кълба дим, идващи от място близо до летището на града.