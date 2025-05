Пътник почина, затиснат между автоматичните прегради на метрото в Сао Пауло (Видео)

Пътник почина, след като беше затиснат между автоматичните прегради на метрото в Сао Пауло, Бразилия, предаде BANDEIRANTES.

Инцидентът е станал около 8:10 ч. сутринта във вторник, 6 май, на метростанция „Кампо Лимпо", разположена на булевард „Авенида Карлос Калдейра Филхо".

Пътникът е бил затиснат между преградите на перона, които се затварят, когато влакът потегля. Човек от перона е започнал да вика за помощ, но когато охранител пристига на място, пътникът е лежал мъртъв на релсите, пише bTV.

Um passageiro morreu por volta das 8h desta terça-feira (06) após ficar preso entre a porta do vagão do metrô e a plataforma da estação Campo Limpo, na Linha 5-Lilás, que liga o Capão Redondo à Chácara Klabin, na zona sul de São Paulo. pic.twitter.com/HcCXWXBnDG — Jornal Opinião ES (@JornalOpiniaoES) May 6, 2025

Жертвата е 35-годишният Луривалдо Ферейра Силва Непомучено. Според разследващите, когато се включват звуковите сигнали, че предстои влакът да потегли, Луривалдо се опитва са се качи, но вратите се затварят пред него. В същото време автоматична преграда се затваря зад него. Той остава затиснат между потеглящия влак и преградата.

Случаят е докладван в полицейското управление и се разследва.