Зеленски: Ще се видя с Путин в Турция в четвъртък

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския държавен глава в четвъртък в Турция.

"Очакваме пълно и трайно прекратяване на огъня от утре, което да осигури необходимата основа за дипломация. Няма смисъл да удължаваме убийствата. И аз ще чакам Путин в Турция в четвъртък. Лично. Надявам се, че този път руснаците няма да търсят оправдания", написа украинският президент в профила си в социалната мрежа "Екс". We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025

Американският президент Доналд Тръмп коментира, че "започва да се съмнява, че Украйна ще направи сделка с Путин".

Русия и Украйна се съгласиха на преговори, но при различни условия. След дни на интензивен дипломатически натиск от Европа и Съединените щати, руският президент направи нощно изказване, в което се съгласи на директни преговори, които да започнат още в четвъртък в Истанбул.

Украинският държавен глава определи предложението като "добър знак", но настоя първо да бъде постигнато прекратяване на огъня.

Тръмп призова Украйна и Русия да се срещнат в Турция тази седмица.

"Украйна трябва да приеме това, незабавно", подчерта Тръмп.

"Те поне ще могат да определят дали сделка е възможна и ако не е, европейските лидери и САЩ ще знаят как стоят нещата и ще могат да действат по съответния начин!", добави президентът на САЩ.

"Започвам да се съмнявам, че Украйна ще сключи сделка с Путин, който е прекалено зает да празнува Победата във Втората световна война, която не можеше да бъде спечелена (нямаше да е дори близко!) без Съединените американски щати. Проведете срещата, сега!", подчерта Тръмп.