Кюрдската работническа партия обяви, че се е разпуснала

Обявената за терористична групировка Кюрдска работническа партия (ПКК) обяви, че се е разпуснала, с което слага край на въоръжената борба срещу турските власти, предаде ТРТ Хабер, цитиран от БТА.

След като забранената в Турция групировка проведе 12-я си конгрес в началото на май, анализатори допуснаха, че ПКК ще обяви разпускането си, след като нейният лидер Абдуллах Йоджалан, който се намира в затвора, призова групировката в края на февруари да направи това.

Йоджалан е арестуван в кенийската столица Найроби в началото на 1999 г. и е върнат в Турция, където е осъден на смърт за държавна измяна и тероризъм. По-късно присъдата е променена на доживотен затвор и Йоджалан е вкаран в затвора на остров Имралъ в Мраморно море, където през повечето време се намира в изолация.

На 27 февруари кюрдският бунтовнически лидер отправи исторически призив за разпускане на ПКК и слагане на край на въоръжената борба. Позовавайки се на източници от сигурността, Хаберлер съобщи по-рано, че на конгреса си ПКК е решила да се разпусне и да сложи оръжие.

ПКК, кюрдска сепаратистка организация, която от десетилетия води въоръжена борба срещу турското правителство, е определена като „терористична" организация от Турция, САЩ, Европейския съюз и Обединеното кралство. Групировката води въоръжена борба срещу турската държава от 1984 г., в която са загинали десетки хиляди хора.



Остава неясно дали всички фракции в рамките на ПКК ще се съобразят с евентуално решение за разпускане, отбелязва ДПА. Организацията първоначално се бореше за създаването на кюрдска държава или автономен район в Югоизточна Турция, където населението е преобладаващо кюрдско, но впоследствие се отказа от исканията си за независима държава.

Призивът на Йоджалан вдъхна надежда на много турци за край на дългогодишните сражения и за укрепване на демокрацията, но тези надежди до голяма степен бяха разбити след ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, отбелязва ДПА. Последното обявено прекратяване на огъня беше през 2013 г., но мирният процес се провали през 2015 г.

Кюрдите изиграха важна роля в изборните победи на Имамоглу в Истанбул, посочва ДПА. Екрем Имамоглу е поредният кмет от опозицията, който е отстранен от поста си. Подобни действия бяха предприети спрямо редица кюрдски политици в югоизточната част на страната, които бяха заменени с назначени от правителството администратори след предявени обвинения за връзки с терористична организация, припомня ДПА.

Призивът дойде след инициатива на ултранационалистическия коалиционен партньор на президента Реджеп Тайип Ердоган - лидера на Партия на националистическото действие Девлет Бахчели, който предложи през октомври лидерът на ПКК да бъде освободен от затвора, ако организацията се разпусне.

Самият Ердоган призова за разпускането на групировката в края на март. „Нашето време и търпение не са безкрайни. Ние очакваме тази организация да се разпусне без повече отлагане и напълно да се разоръжи", каза тогава турският президент.

По данни на мозъчния тръст Международна кризисна група в 40-годишния конфликт между ПКК и турската държава са загинали около 40 000 души.

През последните години конфликтът се пренесе в съседния Северен Ирак, където ПКК поддържа планински бази, а Турция има десетки аванпостове. Анкара извършваше операции срещу бойците на ПКК в района, включително чрез въздушни удари с бойни самолети и дронове, които според Багдад нарушават суверенитета на Ирак. Въпреки това Турция и Ирак се споразумяха да засилят сътрудничеството си срещу ПКК, а Ирак обяви организацията за терористична за пръв път, напомня Ройтерс. Кюрдската работническа партия СНИМКА: Екс/ @RudawEnglish

Турция атакуваше и сирийските кюрдски Сили за защита на народа (СЗН) в Сирия, които счита за клон на ПКК, като провеждаше трансгранични операции заедно със сирийските си съюзници в опит да отблъсне бойците на СЗН от границите си. Същевременно подкрепата на Вашингтон за СЗН, които оглавяваха Сирийските демократични сили (СДС), основният съюзник на водената от САЩ коалиция срещу „Ислямска държава", беше източник на напрежение между САЩ и Турция.