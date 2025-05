Един загинал и 32-а ранени при катастрофа между туристически автобус и кола в Лос Анджелис

Един човек бе убит и 32 бяха ранени, двама от тях тежко, след като туристически автобус се удари в аварирал автомобил на магистрала в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес, като се позова на официални представители.

Шофьорът на автомобила умрял на място, след като превозното средство било обхванато от пламъци в следствие на катастрофата, станала на около 32 километра източно от центъра на Лос Анджелис, се казва в изявление на местната полиция.

Според полицейски представител 32 души са били откарани в болници, като двама от тях са в тежко състояние. По думите му останалите пътници в автобуса са получили леки и средно тежки наранявания. A devastating tour bus crash in Los Angeles on Mother's Day has claimed one life and injured 32 others. The accident occurred when a Nissan Pathfinder became immobilized, leading to a collision with the tour bus. #LosAngeles #BreakingNews #MothersDay #MothersDay2025 pic.twitter.com/vtqRa71Swv — World Watcher (@World__Watcher_) May 11, 2025

По предварителна информация на полицията автомобилът получил неизвестна повреда и спрял в една от лентите на магистралата, след което автобусът, в който е имало 63 души, се ударил в него.