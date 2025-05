Лондон остана без ток, огромен пожар в дома на премиера Стармър

Лондон остана без ток, а огромен пожар гори в дома на премиера Киър Стармър, съобщава Дейли мейл.

Мистериозно прекъсване на електрозахранването спря днес голяма част от обществения транспорт в Лондон на фона на продължаващите опасения за уязвимостта на доставките в Обединеното кралство.

В лондонския дом на сър Кийр Стармър за 2 млн. паунда днес пък избухнал пожар, а цялата улица е отцепена. В ранните часове на тази сутрин в имота в северозападен Лондон са пристигнали аварийни екипи. Семейството на премиера в момента не живее в този имот, а в резиденцията на "Даунинг стрийт" 10, която е и работен офис на Стармър. POLICE INVESTIGATING FIRE AT UK PM STARMER’S HOME: A suspicious fire damaged the entrance to Prime Minister Keir Starmer's property in north London early Monday morning, prompting a police investigation. Emergency services responded at 1:30 AM, quickly controlling the fire while… pic.twitter.com/RkruyGE1UT — Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) May 12, 2025

Пожарните екипи били изпратени малко след 1.11 ч. днес, като лондонската пожарна бригада потвърди, че „щетите" в предната част на имота са били овладени до 1.33 ч. Полиция разследва пожара. "Служители са посетили мястото на инцидента. Нанесени са щети на входа на имота, но никой не е пострадал", съобщава служител на полицията. "Пожарът се разследва и кордоните остават на място, докато трае разследването.

Прекъсването на токът засегна четири линии на метрото и линията „Елизабет", като те бяха спрени, а 20 станции бяха затворени след инцидента в Югозападен Лондон преди следобедния час пик.

Въпреки че причината за прекъсването остава загадка, то идва на фона на опасенията за доставките на електроенергия във Великобритания и дали руски агенти биха могли да саботират мрежата.

На 21 март се запали подстанция, обслужваща летище Хийтроу, което наложи затварянето му за всички полети за много часове и наруши пътуванията на повече от 270 000 пътници.

Пет седмици след това, на 28 април, в Испания и Португалия настъпи голямо прекъсване на електрозахранването, което доведе до блокиране на пътниците във влаковете, а милиони хора останаха без достъп до телефон и интернет.

Само ден по-късно в Лондон избухна още един пожар в подстанция, този път в района на Майда Вейл в столицата, при който на 29 април около 80 души бяха евакуирани от домовете си.

Днес не се движеха влакове по цялата линия Бейкърлу, а линията Джубили беше затворена между Лондон Бридж и Финчли Роуд със сериозни закъснения в останалата ѝ част.

Северната линия беше частично спряна между Стоквел и Морден и между Юстън и Кенингтън, а по линията Waterloo & City нямаше никакво движение.



Междувременно линията „Елизабет" беше частично спряна в централния участък между Падингтън и Ейбъди Ууд, а в останалата част от линията имаше сериозни закъснения.

Националните железници съобщиха, че услугите по линията могат да бъдат отменени, забавени с до 50 минути или променени до 17,30 ч.

Източници съобщиха за Telegraph, че краткотрайно прекъсване на електрозахранването е довело до изключване на системите за сигнализация, използвани за управление на влаковете.

Те добавят, че се смята, че причината се крие в инфраструктурата на Националната мрежа, която изпраща електроенергия до регионални организации, наречени оператори на разпределителни мрежи (ОРС).

Отделно от това, линията Суфраджит на надземното метро беше напълно спряна, след като пожар на линията повреди контактната мрежа в парка Уудгрейндж.

Друг пожар по линията между Клептън и Тотнъм Хейл също засегна влаковете на лондонското надземно метро, влаковете Greater Anglia и Stansted Express.

Около 20 станции бяха затворени или частично затворени в цялата мрежа на компанията за транспорта в Лондон поради прекъсване на електрозахранването.

Те включват ключови транспортни възли като Падингтън, Ливърпул Стрийт и Тотнъм Корт Роуд.

Други спирки, на които се оказва влияние, са Бейкър Стрийт, Чаринг Крос, Бонд Стрийт, Уестминстър, Ембанкмънт, Юстън, Лондон Бридж и Фарингдън.

Затворени или частично затворени бяха също така спирките Улуич, Уайтчапъл, Ватерло, Суис Котидж, Саут Кенсингтън, Путни Бридж, Аби Ууд, Канари Уорф и Митница.

Проблемът е причинен от прекъсване на електрозахранването в Югозападен Лондон около 14:30 ч., което вече е отстранено, но закъсненията продължават.

Уебсайтът на „Транспорт за Лондон" (TfL) изпитваше затруднения да се справи с трафика този следобед и започна да се срива от около 15,15 ч.