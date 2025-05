Сблъсъци в Триполи, призоваха хората да останат по домовете си (Видео)

В либийската столица са избухнали ожесточени сблъсъци, министерството на вътрешните работи на заседаващото в Триполи правителство на националното единство призова местното население да остане по домовете си, съобщи ТАСС, позовавайки се на Либия Прес.

"[Министерството на вътрешните работи] призовава всички жители на Триполи да си останат по домовете и да не излизат на улицата с оглед на собствената им безопасност поради продължаващите сблъсъци между 444-та бойна бригада, която е подкрепяна от бригадата в Мисрата, и Апарата за сигурност и стабилност", цитира агенцията изявление на вътрешното министерство. Според него сблъсъците са избухнали след убийството на Абделгани ал Кикли, ръководител на апарата за сигурност и стабилност към либийския президентски съвет. Според либийския телевизионен канал Ал Уасат в кварталите Аин Зара и Салах ад Дин в южната част на Триполи се чувала силна стрелба. Според катарската телевизия "Ал Джазира" към либийската столица се насочва голямо количество военна техника, пише БТА. BREAKING - Tonight in Tripoli, Abdel Ghani al-Kikli, alias “Gheniwa” and leader of the Stability Support Authority (SSA), was assassinated at the 444th Combat Brigade’s base during a meeting.



Intense fighting between government and paramilitary forces is spreading across the… pic.twitter.com/vgTwmqwDHo — Intel Tower🗽 (@inteltower) May 12, 2025

Международното летище Митига на столицата е преустановило работата си, полетите са пренасочени към град Мисрата, разположен на 200 км източно от Триполи. По данни на Флайтрадар (Flightradar24) три самолета на вече са кацнали в Мисрата. Civil war erupted in Tripoli Libya. Hospitals are called to move to emergency mode.



Abdul Ghani Al-Kikli, a leader of the state-recognized and funded 'Stability Support Apparatus' (SSA) militia, has reportedly been killed in the fighting.



The world is a mess pic.twitter.com/DoYOsGwDh7 — Adi 🎗 (@Adi13) May 12, 2025

Източник от службите за сигурност на страната потвърди пред телевизия Ал Уасат, че в понеделник е бил убит ръководителят на апарата за сигурност и стабилност към либийския президентски съвет.