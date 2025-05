Показаха тялото на Света Тереза, непокътнато дори 500 г. след смъртта й (Снимки)

Тленните останки на Света Тереза Авилска, починала преди близо 500 години, са изложени пред публика за първи път от 1914 г. насам.

Света Тереза умира преди 440 години през 1582 г. През август тя е ексхумирана от църква в Испания, като експертите са изумени от това колко добре запазено е тялото ѝ.

Снимките показват останките на Света Тереза, положени в сребърен ковчег, обкован в мрамор, лицето ѝ все още „видимо", а крайниците ѝ „непокътнати".

Тълпи от вярващи се събраха, за да видят тялото на светата жена в базиликата „Благовещение на Дева Мария от планината Кармил" в Алба де Тормес, Саламанка, Испания.

Светицата е обявена за едно от „Божиите чудеса" поради почти перфектното ѝ запазване, а когато гробът ѝ е отворен миналата година, експертите успяват да разберат здравословните проблеми, които са я измъчвали през живота ѝ.

Тялото на Света Тереза е ексхумирано от Марко Киеза, генерален постулатор на ордена, в епархията на Авила в Испания на 28 август.

Тогава църковни служители споделиха новината в социалните мрежи, където католиците заявиха: „Тялото ѝ все още е непокътнато. Очаквайте Божиите чудеса".

При отварянето на гробницата екип от лекари сравни снимките, направени на лицето и краката на Света Тереза през 1914 г., а постулаторът заяви, че е „трудно да се направи сравнение", защото изображенията са черно-бели.

Те не публикуваха снимки на светицата от 1914 г., но заявиха, че планират в крайна сметка да ги споделят.

Отец Марко Киеза обясни, че „няма цвят на кожата, защото тя е мумифицирана, но може да се види, особено в средата на лицето. Тя се вижда добре. Експертите могат да видят лицето на Тереза почти ясно".

Света Тереза е покровителка на шахматистите, шивачките, хората, загубили родителите си, хората, нуждаещи се от благодат, хората в религиозни ордени, хората, осмивани заради благочестието си, и болните.

Тя е испанска монахиня и през 1970 г. става първата жена, издигната за доктор на църквата - чест, която се оказва на починали светци за значителен принос към църковната доктрина.

Света Тереза е канонизирана - което означава, че е обявена за светица - през март 1622 г.

След последната ексхумация на тялото ѝ то е описано като „непокътнато", което означава, че не е претърпяло нормалния процес на разлагане след смъртта, пише "Дейли мейл".

Изследователите искат да разберат как тялото на Света Тереза все още не се е развалило и се надяват, че то може да даде информация за това как да се съхраняват реликвите в бъдеще.

Киеза потвърди, че все още са в начален етап на анализа на тялото на Света Тереза, като добави, че е твърде рано да се съобщават подробности за допълнителните им изследвания.

Епархията е предприела строги мерки за защита на останките на светицата, включително изискването за общо 10 ключа за достъп до ковчега ѝ.