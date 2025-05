Здравният министър на САЩ влезе с внуците си в река с отпадъчни води и ешерихия коли (Снимки)

Здравният министър на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши,известен с това, че поставя под въпрос конвенционалните медицински факти, предизвиква множество реакции с пътуване през уикенда до поток, замърсен с всякакви вредни бактерии.

Племенникът на бившия президент на САЩ Джон Ф. Кенеди се е къпал в Рок Крийк – воден басейн, в който плуването е забранено от около 50 години, защото се използва като преливник за отпадъчни води.

Рок Крийк тече през голяма част от северозападната част на щата Вашингтон. По време на обилни валежи или бури в реката се събира излишна вода – поради което е замърсена главно с фекални микроби и бактерии (включително E. coli), пише The New York Times.

Патогените могат да причинят диария, инфекции на пикочните пътища и в редки случаи отравяне на кръвта.

На уебсайта си Националната паркова служба изрично предупреждава да не се допуска контакт със замърсената вода, пише bTV.

„Плуването, газенето и други водни дейности“ в Рок Крийк са „риск за здравето на хората (и домашните любимци)“, се казва в съобщението.

Кенеди е влязъл във водите с внуците си. На снимки, споделени от самия министър в "Екс", децата влизат боси в реката.

Mother’s Day hike in Dumbarton Oaks Park with Amaryllis, Bobby, Kick, and Jackson, and a swim with my grandchildren, Bobcat and Cassius in Rock Creek. pic.twitter.com/TXowaSMTFY — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 11, 2025

На въпрос на NYT, говорителка на министъра отказа коментар относно изображенията.

Много потребители коментират снимките с подигравка.

„Хванали ли сте нов паразит, който може да изяде мозъчния ви червей?“, пита един от тях. Друг просто пише „Гадно!“.

„Надявам се, че са защитили децата с нещо по-добро от естествената имунна система“, посочват други.

Робърт Ф. Кенеди-младши е сред спорните министри в управлението на Тръмп. Той е обвиняван в разпространяването на конспиративни митове за пандемията от коронавирус и е отявлен антиваксър.

След безпрецедентна епидемия от морбили, лекарите го обвиниха, че е омаловажил опасността, породена от патогена.