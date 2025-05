"Мир на всички вас!" написа папа Лъв XIV за първи път в инстаграм

Папа Лъв XIV е поел контрола над официалните социални медии на Ватикана, като публикува днес първата си публикация в Инстаграм. Тя повтаря първите думи, които той отправи към света след избирането си за папа: "Мир на всички вас!".

Постът на акаунта Pontifex - Pope Leo XIV включваше някои от снимките, които са документирали първите дни на първия американски папа в историята, предава БТА.

Ватиканът заяви, че архивира постовете от 12-годишния мандат на папа Франциск. Новият акаунт в "Екс" не изглеждаше активен вчера.

Ватиканът стартира акаунта Pontifex през 2012 г. по време на понтификата на папа Бенедикт Шестнадесети. Сега той се поддържа на 9 различни езика (английски, испански, португалски, италиански, френски, немски, полски, арабски и латински), като има общо 52 милиона последователи.

Предишните папи всъщност не са изпращали постовете, които са съставяни от Ватикана.