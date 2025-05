Разкриха слабостите на яхтата на Майк Линч, при чието потъване загинаха 7 души

Екипажът на суперяхтата Bayesian не е знаел за уязвимостта ѝ от екстремни ветрове, заради които тя се е преобърнала и потънала, твърдят британски следователи.

Плавателният съд с дължина 184 фута се преобърна край бреговете на Сицилия през август миналата година. При инцидента загинаха седем души, включително британския милиардер Майк Линч и 18-годишната му дъщеря Хана.

От Сектора за разследване на морски произшествия (MAIB) обясниха, че яхтата на стойност 30 млн. паунда е била фатално компрометирана, когато вятър от 80,6 мили в час е ударил гредата ѝ и я е довел до рязко преобръщане под ъгъл от 90 градуса.

Предварителните разследвания показват, че скорост на вятъра от 63,4 възела (73 мили в час) директно върху гредата на плавателния съд вероятно би предизвикал преобръщане на плавателния съд.

В междинния доклад се посочва, че уязвимите места не са били известни нито на собственика, нито на екипажа на Bayesian, тъй като не са били включени в книгата с информация за стабилността, носена на борда.

„Констатациите показват, че екстремният вятър, който е имало, е бил достатъчен, за да преобърне яхтата. Освен това, след като яхтата се е наклонила под ъгъл от 70 градуса, ситуацията е била неспасяема", казва Андрю Мол, главен инспектор по морските произшествия.

Джовани Костантино, главен изпълнителен директор на строителите на Bayesian - The Italian Sea Group, преди това заяви, че потъването се дължи на човешка грешка, и наблегна на това, че яхтата е била "непотопяема". Revealed: The 'vulnerabilities' of the Bayesian superyacht and investigators' minute-by-minute timeline of the tragedy that killed seven https://t.co/Xdk38ObqVY — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) May 15, 2025

Подробният доклад представя разтърсващ развой на събитията, като за първи път показва как трагедията се е развивала минута по минута край брега близо до Портичело.

От MAIB обаче заявиха, че това е междинен доклад, който се основава на ограничен брой проверени доказателства.

През нощта на 18 август „Bayesian" е хвърлила котва до „Sir Robert Baden Powell" - лодка, която по-късно спасява оцелелите - за да се скрие от прогнозираната гръмотевична буря.

В 3 ч. сутринта дежурният на палубата отбелязва, че вятърът е 8 кт (9,2 ч. в час), но си мисли, че гръмотевичните облаци и светкавиците се приближават.

По-малко от час по-късно, в 3.55 ч., палубният работник заснел наближаващата буря и я публикувал в социалните мрежи преди да затвори люковете и прозорците на кабината.

В рамките на няколко минути вятърът се усилва до 30 хил. км/ч, а Bayesian се накланя и влачи котвата си.

Около 4 ч. сутринта палубният моряк събужда капитана и екипажът се задейства, като пуска генераторите и се подготвя да маневрира с Bayesian.

Междувременно една британка партньора ѝ се събудили и отвели едногодишната си дъщеря в салона на кораба.

Главният готвач Рекалдо Томас, който за малко не загива при трагедията, бил в камбуза и подсигурявал приборите, тенджерите и тиганите. Той викнал „Добро утро!" на намиращите се наблизо стюарди.

Но в момента на катастрофата, когато капитанът се подготвял да маневрира, вятърът внезапно се усилил до над 70 кт (80,5 мили в час) и откъснал тентата.

В 4.06 ч. сутринта Bayesian се преобръща рязко за по-малко от 15 секунди под ъгъл от 90 градуса.

Вследствие на това по палубата летят хора и мебели, като петима души, включително капитанът, са ранени, а един палубен работник е хвърлен в морето.

Двама гости, блокирани в каютата си, са били принудени да използват чекмеджетата на мебелите като импровизирана стълба, за да избягат в салона.

В доклада се казва, че не е имало признаци за наводнение вътре в кораба, докато водата не е навлязла през парапета на десния борд и за секунди е проникнала в каютите по стълбището.

Екипажът на яхтата е успял да прокара четирима гости през каскадата от вода до капитана на летящия мостик.

Главният капитан, който бил отнесен в задната част на салона и попаднал в друг въздушен джоб, се гмурнал надолу, за да отвори плъзгащите се врати в края на салона, и успял да изплува от кораба.

Капитанът призовал гостите и екипажа, които успяха да се спасят, да се откъснат от мачтата и стрелата, докато корабът потъвал.

Във водата един палубен работник импровизирал турникет за прегазената ръка на един от гостите, а едно бебе се държало на повърхността на възглавница.

Един от гостите напразно търси други оцелели с фенерчето от телефона си, докато капитанът и старшият офицер трескаво освобождават спасителния сал от потъващия кораб.

Около 4,24 ч. спасителният сал е бил надут и оцелелите са успели да влязат в него, където екипажът е започнал да оказва първа помощ.

Отчаян да вдигне тревога с намиращия се наблизо кораб "Сър Робърт Баден Пауъл", главният механик изстрелва няколко сигнални ракети, преди те да бъдат забелязани в 4,43 ч.

Капитанът на "Сър Робърт Баден Пауъл" изпратил своя тендер към 15-те оцелели и въпреки претърсването на района, никой друг не бил открит.

Впоследствие телата са открити след мъчително петдневно претърсване на морското дъно.

Сред загиналите са председателят на банката Morgan Stanley International Джонатан Блумер, 70 г., и съпругата му Джуди Блумер, 71 г., американският адвокат Крис Морвило и съпругата му Неда Морвило.

MAIB заяви, че провежданото от нея разследване се основава на ограничен брой проверени доказателства, тъй като наказателното разследване на италианските власти е ограничило достъпа до останките от кораба и други доказателства.