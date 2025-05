Екзекутираха сериен убиец във Флорида (Снимки)

Сериен убиец беше екзекутиран във Флорида за убийството на жена. Това съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Той дори е бил проучван за възможна връзка със случая "О Джей Симпсън",

62-годишният Глен Роджърс получи смъртоносна инжекция в щатския затвор на Флорида близо до Старк. Той е осъден във Флорида за убийството през 1995 г. на Тина Мари Крибс, 34-годишна майка на две деца, с която се е запознал в бар. Here is the statement by @FADPorg concerning tonight's execution of Glen Rogers in Florida. https://t.co/9pqu95KWGn @DeliberatoMaria @FLDeathPenalty #deathpenalty pic.twitter.com/2gvrqZHHT4 — Robert Dunham (@RDunhamDP) May 16, 2025

Освен това е получил отделна смъртна присъда в Калифорния за убийството през 1995 г. чрез удушаване на Сандра Галахър, майка на три деца, с която се е запознал в бар във Ван Нюз в този щат. Това убийство е извършено седмици преди убийството на Крибс. Роджърс е спрян след преследване на магистрала в Кентъки, докато шофира колата на Крибс скоро след смъртта ѝ.

Роджърс е заподозрян, но никога не е осъден за други убийства. Хвали се на полицията, че е убил около 70 души, отбелязва АП. По-късно той се отказва от това твърдение, но е обект на документални филми, включително един от 2012 г., наречен "Моят брат - серийният убиец", в който участват брат му Клей и криминален профайлър, който е водил обширна кореспонденция с Роджърс. BREAKING: Hamilton native and serial killer Glen Rogers has been executed by lethal injection in Florida. His time of death was 6:16pm. MORE TO COME. pic.twitter.com/1EwujQm7cT — WMOH News (@WMOHNEWS) May 15, 2025

Документалният филм повдига въпроса дали Роджърс може да е отговорен за смъртта с нож на бившата съпруга на Симпсън Никол Браун Симпсън и нейния приятел Рон Голдман през 1994 г.