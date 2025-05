14 са ранени, след като шофьорка се вряза в запалянковци в Барселона (Снимки)

Няколко привърженици на "Еспаньол" са леко ранени, след като били блъснати от кола близо до стадион "RCDE" минути преди началото на каталунското дерби срещу Барселона снощи в Ла Лига, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА. СНИМКА: Ройтерс

Най-малко 14 души са получили наранявания с различна степен, когато шофьорка, заобиколена от фенове на "Еспаньол" пред домашния терен, загубила контрол над колата си, причинявайки паника и хаос. КАДЪР: Екс/@PegidaCanada

Впоследствие жената е арестувана от каталунската полиция и е преминала тест за алкохол. Спешна медицинска помощ е реагирала своевременно, като на място са били изпратени 10 линейки. От 14-те ранени фенове четирима са с по-сериозни травми, а останалите са с леки наранявания. Най-тежката контузия е счупен крак.

Според властите инцидентът е станал, когато феновете на "Еспаньол" са се събрали да посрещнат треньора на отбора. Колата на жената е била заклещена между два контейнера за боклук, а няколко привърженици започнали да хвърлят предмети по превозното средство, нанасяйки му леки щети. В отговор шофьорката ускорила и блъснал двайсетина фенове.



"Това беше злополука, няколко човека бяха ранени, но не сериозно. Няма големи инциденти, които да бъдат докладвани", каза Салвадор Иля, ръководител на регионалното правителство, който присъства на мача, пред испанския телевизионен канал Movistar Plus.