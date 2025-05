Павел Дуров е готов да свидетелства за външна намеса в румънските избори

Готов съм да дойда и да свидетелствам, ако това ще помогне на румънската демокрация. Това заяви собственикът на "Телеграм" Павел Дуров в публикация в социалните мрежи. Той сподели и пост на Джордже Симион, в който се говори за "външна намеса" на президентските избори в Румъния.

I’m ready to come and testify if it helps Romanian democracy. https://t.co/lEq16uKg8b — Pavel Durov (@durov) May 20, 2025

Във вторник лидерът на Националистическата партия „Алианс за обединение на румънците" Джордже Симион обяви, че възнамерява да оспори изборните резултати, но засега жалба, формулирана от него, не е подавана, съобщава Диджи24, цитирана от БТА.

Съпартийците на Симион заявиха, че на втория тур на президентските избори в Румъния на 18 май е имало чуждестранна намеса, доказана включително от изявленията на основателя на "Телеграм", който твърди, че френското разузнаване го е помолило да забрани консервативните румънски гласове в платформата си.

„Изборите приключиха. Но лъжата, манипулацията продължава под формата на така наречения избран президент", коментираха на живо в Интернет от "Алианс за обединение на румънците".