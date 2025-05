Застреляха бивш украински политик пред училище в Мадрид (Видео)

Застреляха помощник на бившия украински президент в Мадрид, съобщиха местните власти.

Според източник, близък до разследването, в сряда сутринта неизвестен въоръжен мъж е застрелял бившия политик Андрий Портнов пред портите на американско училище в района на Позуело в испанската столица.

Полицията е получила сигнал в 7:15 ч. местно време и е потеглила към мястото, където се предполага, че Портнов е водил децата си на училище, пише "Скай нюз".

Той е работил като високопоставен съветник на бившия президент на Украйна Виктор Янукович, преди той да бъде свален от власт през 2014 г. Wow another piece of shit bites the dust.

Andriy Portnov—architect of repression, servant of Yanukovych, mouthpiece of Moscow’s will—met an end far too merciful for the damage he helped unleash. Shot dead outside a school in Madrid, after chauffeuring his children to safety,… pic.twitter.com/tV2DODbAQM — Bandera Fella *-^ (@banderafella) May 21, 2025

Проруският лидер беше свален от Оранжевата революция в Украйна през 2014 г. и оттогава живее в изгнание в Русия.

След нахлуването на Владимир Путин в Украйна през февруари 2022 г. в Испания, в която има голям брой бивши емигранти от двете страни, са извършени престъпления срещу няколко високопоставени руснаци и украинци.

През ноември и декември 2022 г. са изпратени шест писма бомби до цели в цялата страна, до испанския министър-председател Педро Санчес, украинското посолство в Мадрид, както и до американския му аналог. Andriy Portnov, ex-Yanukovych official and key legal architect of anti-Maidan repression, was shot dead near a school in Spain. He had fled Ukraine after the revolution and was under EU sanctions for human rights abuses and corruption. pic.twitter.com/FfYZYkvStq — Max Kipish (@MaximKipish) May 21, 2025

През април същата година руски бизнесмен, свързан с газовата компания „Новатек" в страната, е намерен мъртъв заедно със съпругата и дъщеря си, като всички са били наръгани.

През февруари миналата година руски пилот, преминал на украинска страна, беше открит мъртъв с огнестрелни рани на паркинга край апартамента си близо до Аликанте.