Авиокомпании пускат седалки за правостоящи през 2026 г.

Нискотарифните авиокомпании ще пуснат официално седалки за правостоящи през 2026 г., след като окончателно преминат оценка на безопасността, пише "Дейли мейл".

Това е начин за пестене на пари, който със сигурност ще предизвика разногласия сред пътниците, но според информацията няколко нискотарифни авиокомпании от следващата година ще предлагат седалки само за правостоящи.

Според докладите, подплатените седалки в стил велосипед, които позволяват на пътниците да се облягат под ъгъл, без да сядат напълно, вече отговарят на нормативните изисквания и са преминали успешно оценката на безопасността.





Тези седалки ще увеличат капацитета на пътниците в авиокомпаниите с 20 % и ще влязат в употреба през 2026 г. при полети с продължителност до два часа.

Главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри заявява желанието си да използва т. нар. "правостоящи кресла" още от 2012 г.. Тогава той посочва, че иска Boeing 737 и 800 да бъдат оборудвани с 10 реда от тях и 15 реда традиционни седалки.

Майкъл предполага, че билетите за правостоящи могат да струват от 1 до 5 паунда.

Но идеята за евтино пътуване със самолет срещна много възражения от страна на авиационната индустрия поради опасения относно комфорта, както и безопасността по време на турбуленция или извънредни ситуации.

Превозвачите обаче настояват, че новите седалки, които имат предпазни колани, се съобразени с глобалните правила за безопасност и ще бъдат ограничени до определени полети.